Encontro no Consórcio debate criação de GT com universidades da região

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



09/08/2019 | 12:33



Integrar as instituições de ensino superior do Grande ABC e as demandas do parque fabril da região. Esse é um dos objetivos do futuro grupo técnico de trabalho com as universidades e faculdades, que foi debatido essa manhã (9) no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Em encontro que contou com a presença de representantes de oito instituições públicas e privadas, ficou definido para o dia 06 de setembro a formação oficial do grupo e apresentação de primeiros ítens prioritários para discussões.

O secretário executivo do Consórcio, Edgar Brandão, destacou que o colegiado já conta com um GT (Grupo de Trabalho) Educação, mas que se foca mais em questões administrativas e com ênfase na educação infantil e básica (ofertada pelos municípios). "É preciso avançar as discussões e debater com as universidades questões como tecnologia, desenvolvimento, tendo como foco, por exemplo, o nosso polo de ferramentaria (a região debate com o governo federal a implantação do polo na região)", declarou.

Diretor de programas e projetos do Consórcio, Giovanni Rocco lembrou que a maioria das empresas de ferramentaria da região são familiares, que carecem de mão de obra especializada e melhorias de gestão. "São agendas de médio e longo prazo, para integrar os setores acadêmicos e produtivos, além de levar para as universidades estudos e documentos produzidos sobre os projetos que estão sendo estudados e implantados na região", pontuou.

O reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Marcos Bacci, destacou que tão importante quanto pensar de que forma as universidades podem colaborar e incentivar o desenvolvimento econômico é elaborar o que será feito no futuro, com a criação de cursos e profissões que hoje ainda não existem. "A indústria está mudando muito e precisamos pensar no que virá depois. O trabalho do Consórcio e a colaboração da faculdade, além de capacitar, é pensar no futuro da indústria", afirmou.

Vice-reitor da UFABC (Universidade Federal do ABC), Wagner Carvalho, avaliou a iniciativa do Consórcio como "muito feliz". "Integração entre as instituições de ensino superior na região é fundamental. Juntos fazemos muito mais do que cada um já está fazendo, em prol do Grande ABC", declarou. O gestor pontuou que inegável o apelo econômico e industrial da região, mas que não é por isso que "se dorme em berço explendido". "Temos que incentivar, promover e gerar novas empresas, startups, fomentar esse tipo de atuação para que a região continue e se mantenha com a força que demonstra hoje", concluiu.

Gestores das Fatecs (Faculdades de Tecnologia) de Diadema e de Mauá, Rosangela Bonicci e Jarbas Thaunahy, respectivamente, destacaram a importância dessa aproximação para seus alunos e cursos. "Na Fatec Diadema, nosso foco é formar a mão de obra para a região", pontuou Rosangela. "Podemos avaliar, de imediato, que dos cinco cursos que mantemos em Mauá, três estão diretamente ligados ao futuro polo de ferramentaria e ao polo petroquímico e esse entrosamento entre academia e mercado é o que fortalece a região", afirmou Thaunahy.

Além das instituições citadas,também participaram da reunião representantes da FGV (Fundação Getúlio Vargas), da FSA (Fundação Santo André) e da Universidade Metodista.