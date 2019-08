Renato Gaúcho fecha treino e indica time alternativo do Grêmio contra o Flamengo

09/08/2019 | 12:47



De olho na partida contra o Athletico-PR, na próxima quarta-feira, em Porto Alegre, pela rodada de ida das semifinais da Copa do Brasil, o técnico Renato Gaúcho deve mandar um time alternativo, como vem fazendo em vários jogos do Campeonato Brasileiro, para encarar o Flamengo, neste sábado, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 14.ª rodada. Isso é o que foi indicado no treinamento final antes da viagem da delegação, nesta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho.

Com o zagueiro Pedro Geromel, o volante Maicon e o meia Alisson suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e Rômulo impedido de atuar por pertencer ao clube carioca, o Grêmio divulgou que poucos titulares estão na delegação que viajou ao Rio de Janeiro.

A parte inicial da atividade foi fechada para a imprensa e foi nela que Renato Gaúcho finalizou a montagem da equipe. Em nenhum momento, quando os jornalistas puderam acompanhar o treino, o treinador deu pistas do time que enviará a campo. Com isso, a tendência é que o time seja formado com: Júlio César; Galhardo (Léo Moura), David Braz, Paulo Miranda e Capixaba; Darlan; Thaciano, Luciano, Luan e Pepê; Diego Tardelli.

No treinamento, Renato Gaúcho exercitou cruzamentos das laterais para finalizações de cabeça. Na parte final, Luan e Galhardo treinaram pênaltis. Na sequência, os dois passaram a executar cobranças de faltas e tiveram um bom desempenho.

Os titulares que não viajaram para o Rio de Janeiro ficarão em Porto Alegre. Eles participarão de duas atividades, neste sábado e domingo, no CT Luiz Carvalho. Na tabela de classificação do Brasileirão, o Grêmio ocupa a 13.ª colocação com 17 pontos. Tem sete a menos que o Flamengo, que ocupa o terceiro lugar.

RENOVAÇÃO - A diretoria do Grêmio anunciou nesta sexta-feira a compra dos direitos econômicos do zagueiro Rodrigues. O jogador estava emprestado pelo ABC, do Rio Grande do Norte, e ampliou vínculo até dezembro de 2022. Promovido ao grupo principal neste ano, o jogador de 21 anos já disputou seis partidas na temporada. Foi utilizado quando Renato Gaúcho tinha desfalques na defesa, devido a lesões de Pedro Geromel, Kannemann ou Paulo Miranda.