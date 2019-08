Embalado na MotoGP, Márquez domina treinos livres na etapa da Áustria

09/08/2019 | 12:29



Cada vez mais embalado na temporada, o espanhol Marc Márquez dominou os primeiros treinos livres da etapa da Áustria da MotoGP, nesta sexta-feira, em Spielberg. O piloto da Honda anotou 1min23s916 como o melhor tempo do dia, enquanto o italiano Andrea Dovizioso, seu maior rival na temporada, foi apenas o terceiro melhor desta sexta, com 1min24s033.

Em busca da quarta vitória seguida no ano, Márquez impôs bom ritmo ao longo desta sexta, liderando as duas sessões. Na primeira, anotou 1min24s218. Ele foi seguido de perto pelo compatriota Maverick Viñales, da Yamaha, com 1min23s982, na tabela geral do dia. Viñales foi o segundo mais veloz nos dois treinos.

Vice-líder do campeonato e ainda com esperanças de chegar ao título, Dovizioso foi o terceiro mais rápido desta sexta. Mas, curiosamente, anotou sua melhor marca no primeiro treino, diferentemente dos principais rivais. O piloto da Ducati ficou aquém do esperado na segunda sessão ao não passar de 1min24s411.

Ele teve chance de melhorar o seu tempo nos instantes finais do treino, mas acabou sofrendo uma queda, sem maiores consequências. Contudo, perdeu a oportunidade de encostar e até superar Márquez na segunda sessão livre. Com uma missão ingrata, Dovizioso tenta se aproximar do líder, que soma 210 pontos, contra 147 do italiano.

Acompanhando o trio mais veloz do dia, o japonês Takaaki Nakagami (LCR Honda) registrou o quarto melhor tempo desta sexta. E foi seguido do francês Fabio Quartararo (Yamaha SRT), do australiano Jack Miller (Pramac), do português Miguel Oliveira (Ktm Tech 3), do italiano Danilo Petrucci (Ducati), do britânico Cal Crutchlow (LCR Honda) e do espanhol Pol Espargaró (Ktm Factory).

O supercampeão Valentino Rossi foi uma das exceções do treino, assim como Dovizioso, e registrou seu melhor tempo ainda na primeira sessão do dia. Com 1min24s469, o italiano da Yamaha registrou a 11ª melhor marca desta sexta. Nesta mesma prova, no ano passado, Rossi foi o terceiro colocado, atrás somente de Márquez, segundo, e do também espanhol Jorge Lorenzo, que venceu a corrida e está afastado da categoria momentaneamente por lesão.

Neste sábado, o grid de largada será definido no treino classificatório a partir das 9h10 (horário de Brasília). No domingo, a corrida terá início às 9 horas.