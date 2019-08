Maju Coutinho comemora mudança para o 'Jornal Hoje': 'Que honra'

09/08/2019 | 12:23



Maju Coutinho comemorou pelo Twitter a notícia de que será a nova apresentadora do Jornal Hoje. Sandra Annenberg, que atualmente está à frente do telejornal, comandará o Globo Repórter ao lado de Glória Maria. O anúncio das mudanças foi feito pela Rede Globo nesta sexta-feira, 9, e devem ocorrer no fim de setembro.

"Faço aniversário amanhã, mas o presente veio hoje. Que honra e que grande responsabilidade apresentar um telejornal brilhantemente comandado pela competente e querida do público e dos colegas Sandra Annenberg", escreveu Maju ao compartilhar um tuíte do jornalista Ernesto Paglia que falava sobre as novidades.

Colegas de casa da apresentadora aproveitaram o tuíte para parabenizá-la. "Parabéns, Maju!!! Vai com tudo!", disse Cauê Fabiano. Rodrigo Carvalho, correspondente da emissora na Europa, comentou com três corações.

No fim de julho, Maju Coutinho fez sua estreia como apresentadora do Fantástico. Ela também substituiu Poliana Abritta no último domingo, 4, e fará repetirá neste domingo, 11.

Em fevereiro deste ano, a apresentadora também chamou atenção ao estrear no Jornal Nacional, tornando-se a primeira mulher negra na bancada do telejornal, que estreou há quase 50 anos, em 1º de setembro de 1969.