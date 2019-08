Serviços prestados às famílias crescem 4,8% no 1º semestre, diz IBGE

09/08/2019 | 12:08



Os serviços prestados às famílias cresceram 4,8% no primeiro semestre do ano, em relação ao mesmo período de 2018, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O desempenho foi o mais robusto entre as cinco atividades pesquisadas.

"De alguma maneira, pode ter relação com algum tipo de renda extra que possa estar sendo auferida pela população", disse Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços no IBGE, reconhecendo que as famílias gastaram mais com hotéis e alimentação fora de casa.

O pesquisador pondera, porém, que o avanço no semestre foi puxado pelo segmento de hospedagem, que pode ter sido impulsionado por uma deflação forte registrada nos últimos meses.

O segmento de alimentação fora do domicílio tem mostrado melhora apenas nos últimos dois meses.

"Tem um movimento suave de aumento da receita nominal das empresas desse segmento (hotéis), mas que é superdimensionado pela deflação", justificou Lobo.

Na média global, os serviços cresceram 0,6% no primeiro semestre. Os serviços de informação e comunicação (2,6%) exerceram o principal impacto positivo. Houve crescimento também em outros serviços (3,3%). As perdas ocorreram nos transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-2,7%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (-0,3).