Juros têm viés de alta com dólar após três dias de queda

09/08/2019 | 10:49



Os juros futuros operam perto da estabilidade na manhã desta sexta-feira, 9, com viés de alta, em sintonia com o dólar, em dia de agenda mais esvaziada e após três sessões consecutivas de queda. O dado de serviços divulgado mais cedo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ficou em segundo plano.

No radar fica a agenda do Congresso da próxima semana e a possibilidade de tramitação do projeto de lei de reforma da Previdência para militares, além da reforma tributária.

Às 10h45, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 exibia 5,40%, de 5,39% no ajuste de ontem, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 marcava 6,36%, de 6,34% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 exibia 6,85%, de 6,83% no ajuste anterior.