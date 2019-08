Campanha arrecada agasalhos, cobertores e caminhas para animais em São Paulo

09/08/2019 | 09:06



A Ampara Animal, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), realiza campanha do agasalho em São Paulo para pets. O objetivo é arrecadar doações de roupas, cobertores e caminhas para animais que vivem na Divisão de Vigilância de Zoonoses de São Paulo.

Apesar de estarem abrigados do frio, muitos são idosos e dormem em camas de metal. "Sabemos da falta de recursos do governo para compra de roupinhas e cobertores para os animais que vivem na DVZ e, na nossa última visita, vimos aqueles animais morrendo de frio, não conseguindo mais dormir. Por isso, criamos a campanha do agasalho e esperamos que muitas pessoas se sensibilizem e amparem um animalzinho do frio junto com a gente", enfatiza a porta-voz e uma das fundadoras da associação, Juliana Camargo.

A Ampara Animal disponibilizou diversos pontos de arrecadação por São Paulo, como no Santana Parque Shopping e em várias unidades do supermercado Carrefour.

A campanha permanecerá durante todo o período de inverno, com término previsto para o dia 23 de setembro.

Juliana Camargo afirma que o apoio da população é fundamental. "Assim como nós, os animais sentem frio, sede e fome e ter o mínimo de cuidado e oferecer bem-estar é fundamental. Infelizmente, não são só os animais da DVZ que precisam de roupinhas e cobertores. Existem abrigos de animais que estão superlotados e que precisam muito da nossa ajuda", destaca.

Confira todos os postos de coleta:

- Santana Parque Shopping Espaço Cliente - 3º piso

Endereço: Rua Conselheiro Moreira de Barros, 2780 - Santana, São Paulo

- Hotel IBIS Paulista

Endereço: Av. Paulista, 2355 - Bela Vista, São Paulo

- La Fraternité Moema

Endereço: Alameda Jauaperi, 1413 - Moema

- Provet Moema

Endereço: Avenida Aratãs, 1009 - Moema

- Apart Hotel Adagio São Paulo Moema

Endereço: Av. Jamaris, 100 - Torre 2 - Moema, São Paulo

- Provet

Unidade Aratãs: Avenida Aratãs, 1009 - Moema, São Paulo

Unidade Anália Franco: Rua Francisco Zicardi, 16 - Jardim Anália Franco, São Paulo

Unidade Morumbi: Av. Giovanni Gronchi, 2080 - Morumbi, São Paulo

- Lojas Carrefour São Paulo

Casa Verde - Rua Marambaia, 200

Pirituba - Avenida Mutinga, s/n

Tatuapé Celso Garcia - Av. Salim Farah Maluf, s/n - Tatuapé

Center Norte - Av. Moisés Roysen, s/n - Vila Guilherme

Pamplona - Rua Pamplona, 1704 - Jardim Paulista

Rebouças - Av. Rebouças, 3970 - Pinheiros

Brooklin - Av. Santo Amaro, 4815

Metrocar - Av. Engenheiro George Corbisier, 1 - Jabaquara

Anchieta - Via Anchieta, 3398 - Saúde

Butantã - Av. Professor Francisco Morato, 2718 - Caxingui

Cambuci Lion - Praça Alberto Lion, 100 - Cambuci

Pêssego - Estrada do Pêssego, 1200 - José Bonifácio

Giovani Gronchi - Av. Alberto Augusto Alves, 50 - Vila Andrade

Penha - Av. Amador Bueno da Veiga, 2521 - Penha de França

Interlagos - Av. Interlagos, 2501 - Jd. Consórcio

Limão - Av. Otaviano Alves de Lima, 1824 - Limão

Raposo Tavares - Rod. Raposo Tavares, km 17 - Jardim Cambará

Pinheiros - Av. das Nações Unidas, 15187 - Vila Gomes

Aricanduva - Av. Rio das Pedras, 555 - Jd. Aricanduva

Imigrantes - Rua Ribeiro Lacerda, 940 - Bosque da Saúde

Tietê - Av. Morvan Dias de Figueiredo, 3177 - Vila Guilherme

Villa Lobos - Av. José César de Oliveira, s/n - Pedreira

Taboão da Serra - Rod. Regis Bittencourt, 1835, km 271,5 - Jardim São Miguel

Tamboré - Av. Piracema, 669 - Tamboré

Tatuapé Anália Franco - Av. Regente Feijó, 1759 - Vila Regente Feijó

Morumbi - Av. Guilherme Dumont Vilares, 1015 - Jd. Londrina/Morumbi

Interlagos - Av. Interlagos, 5800 - Estrada Rio Branco

Alphaville - Av. Dr. Yojiro Takaoka, 3496 - Barueri

Santo Amaro - Av. Santo Amaro, 3907 - Brooklin Paulista