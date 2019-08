09/08/2019 | 06:00



O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido apresentou uma inesperada contração de 0,2% no segundo trimestre de 2019 ante o trimestre anterior, a primeira registrada desde 2012, segundo dados preliminares divulgados hoje pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam estabilidade do PIB britânico no período.

Na comparação anual, o PIB do Reino Unido se expandiu 1,2% entre abril e junho, mas a projeção do mercado era de acréscimo maior, de 1,5%. Fonte: Dow Jones Newswires.