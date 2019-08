EC São Bernardo traz goleiro que subiu para a A-2 com Monte Azul

Anderson Fattori

09/08/2019



Na terceira posição do Grupo 4 da Copa Paulista, com dez pontos, o EC São Bernardo segue se reforçando. Ontem, o clube acertou com o goleiro Caio, 23 anos, que conseguiu o acesso da Série A-3 para a A-2 do Paulista com o Monte Azul no primeiro semestre, antes de disputar a Série D do Brasileiro pelo Novorizontino.



Na chegada ao Cachorrão, o goleiro falou da sua expectativa. “Venho motivado para auxiliar o time no campeonato, que já está no fim da primeira fase. Vou tentar passar tudo o que sei. Já treinei com o elenco e conheço bem eles, uma vez que joguei com a maioria e tenho certeza que podem chegar longe”, projetou.



Caio garante que mesmo aos 23 anos tem boa bagagem e pode ajudar. “Consegui subir com o Monte Azul no primeiro semestre e pude agregar bastante experiência. Acho que é um passo de cada vez, é pensar em conseguir a classificação agora e depois vamos analisar a segunda fase”, disse.



O próximo desafio do Cachorrão é amanhã, às 15h, contra o Grêmio Osasco, no Estádio 1° de Maio.