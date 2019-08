Brasil consolida segunda posição no Pan com ouro da natação

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



09/08/2019 | 07:00



O grande desempenho dos nadadores brasileiros ontem fez o Brasil consolidar a segunda posição no quadro geral de medalhas dos Jogos Pan-Americanos. Até o fechamento desta edição foram cinco finais e cinco medalhas na piscina do Centro Aquático de Lima. O principal destaque foi Marcelo Chierighini (100 m livres), que subiu no lugar mais alto do pódio. Guilherme Guido foi prata nos 100 m costas; enquanto Larissa de Oliveira, nos 100 m livres; Etiene Medeiros, nos 100 m costas; e Viviane Eichelberger, nos 800 m livres, levaram bronze.



Com os resultados, o Brasil chegou a 113 medalhas no Pan, sendo 35 de ouro, 27 de prata e 51 de bronze, abrindo oito medalhas de ouro de vantagem para o México, terceiro colocado. Os Estados Unidos lideram com bastante folga (veja o quadro ao lado).



Marcelo Chierighini foi o destaque da noite. Em prova tradicional, ele bateu na frente do norte-americano Nathan Adrian por oito décimos. “Estou feliz não só pela medalha, mas porque a prova foi forte. Ganhar essa final é uma honra para mim, é a prova que mais treino, sem palavras”, comentou Chierighini.



Quem chegou perto do topo do pódio foi Guilherme Guido, nos 100 m costas. Ele liderou toda a prova, mas foi ultrapassado pelo norte-americano Daniel Carr, batendo apenas quatro décimos atrás.



Entre as mulheres, Larissa de Oliveira foi bronze nos 100 m livres e quebrou jejum de 12 anos sem medalha do Brasil na prova. Etiene Medeiros, que hoje nada os 50 m, sua especialidade, foi a terceira nos 100 m costas. Por fim, Viviane Eichelberger colocou o País pela primeira vez no pódio nos 800 m livres com o bronze.

Nova geração do judô conquista dois ouros na estreia da modalidade

A nova geração do Brasil conquistou duas medalhas de ouro logo no primeiro dia do judô nos Jogos Pan-Americanos. Renan Torres brilhou na categoria até 60 kg, assim como Larissa Pimenta, até 52 kg – os dois têm apenas 20 anos. Já Larissa Farias (até 48 kg) não subiu ao pódio.



“Acordei tranquilo e bastante confiante. Sou um dos mais novos da equipe e essa medalha dá força para meus companheiros nos próximos dias”, comentou Renan. “Conquistei um sonho. É difícil descrever essa sensação. Estou muito feliz”, completou Larissa Pimenta.

Outra medalha de ouro da nova geração foi conquistada no atletismo. Alison dos Santos, 19 anos, contou com a queda do dominicano Juander Aquino na reta final e venceu os 400 m com barreiras com o melhor tempo da vida: 48s45.



No remo, o primeiro de finais deu ao Brasil duas medalhas de bronze. Lucas Verthein e Uncas Tales ficaram em terceiro lugar no skiff duplo, já Alef Fontoura, Fábio José Moreira, Gabriel Moraes e Willian Giaretton também conquistaram bronze, no quatro sem.

No vôlei feminino, o Brasil surpreendentemente foi derrotado pela Argentina por 3 sets a 0, com 25/23, 25/19 e 25/23. Mesmo sem contar com algumas de suas principais jogadoras, as brasileiras eram as favoritas e agora precisam vencer os Estados Unidos, hoje, às 15h, para ir à semifinal.