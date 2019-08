Duster GoPro tem foco na aventura

Nilton Valentim



09/08/2019 | 08:00



Enquanto o mercado espera pela chegada da nova versão do Duster, prevista para o próximo ano, a Renault lança a série especial GoPro do SUV. A ideia da marca é ressaltar o espírito esportivo do carro, que vem equipado com uma câmera para registrar as aventuras à bordo.

Serão apenas 3.000 unidades, com duas versões de motorização. A que traz propulsor 1.6 e câmbio CVT X-Tronic custa R$ 81.890. Já a 2.0 4x4 tem preço estipulado de R$ 85.790.

Os dois modelos recebem barras de teto na cor preta, kit alargador de para-lamas, proteção do para-choque frontal com faróis de longo alcance e adesivo GoPro localizado logo abaixo dos retrovisores. A versão 4x4 ganha também rodas pretas diamantadas.

Em termos de conectividade, o carro vem equipado com o Media Evolution, central multimídia da Renault com tecnologia Android Auto e Apple Carplay e que permite usar Spotify, Waze, Google Maps (Android Auto) e WhatsApp na tela de sete polegadas touchscreen, com funções Bluetooth e câmera de ré. Além dos modos Eco Scoring e Eco Coaching, que orientam o motorista a conduzir o veículo economizando combustível.