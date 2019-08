Mínimo de R$ 1.040 avança no Congresso

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



09/08/2019



O valor de R$ 1.040 para o salário mínimo de 2020, sugerido pelo governo federal na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), foi aprovado ontem na CMO (Comissão Mista de Orçamento) do Congresso Nacional. Para o reajuste de 4,2% em relação à remuneração atual (R$ 998) – ou R$ 42 a mais – ser de fato aplicado, ainda é preciso que o texto passe pela aprovação em sessão conjunta entre a Câmara e o Senado e, posteriormente, siga para a sanção do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Apesar de ser a primeira vez que o piso mínimo do trabalhador deva ficar acima de R$ 1.000 (veja mais na arte acima), não há aumento real. Isso porque o cálculo do reajuste considera apenas a previsão da inflação, do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Anteriormente, o governo também incluía a variação do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos anteriores para chegar ao valor final – sendo que se o indicador tivesse ficado negativo, como ocorreu em 2016, por exemplo, ele era desconsiderado. A regra, que fazia parte da política de valorização do mínimo iniciada em 2011, teve vigência até janeiro deste ano.

O atual governo ainda não definiu a política para o fechamento do número nos próximos anos, mas a previsão é a de que isso aconteça até o fim de 2019. Porém, a proposta sugere que a correção pela variação do INPC seja seguida pelos próximos dois anos – o mínimo seria, então, de R$ 1.082 para 2021 e de R$ 1.123 para 2022.

“O Brasil precisa de uma política de reajuste do salário mínimo de longo prazo e que preveja aumento real. É fundamental gerar poder de compra nessas camadas de renda mais baixas. Esse item deveria ser primordial”, defendeu o coordenador do Conjuscs (Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura) da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Jefferson José da Conceição, destacando que a valorização do salário mínimo é importante para o aquecimento da economia e diminuição da desigualdade social. “Defendo até mesmo a criação de impostos específicos para viabilizar essa política, alinhado à produtividade como referência.”

De acordo com o coordenador dos cursos de pós-graduação da Faculdade Fipecafi, Estevão Garcia de Oliveira Alexandre, apesar de o aumento real ser mais interessante, é difícil que o governo faça isso neste momento. “Atualmente, as empresas estão em um momento ruim, com queda nas vendas e nas margens de lucro e o governo não está podendo gastar. A regra para o cálculo ainda é um grande ponto de interrogação, até porque, para fazer isso precisa terminar de passar a reforma da Previdência. Depois tem a tributária. Não vejo o governo fazendo algo diferente disso neste momento”, disse.

De acordo com dados divulgados mensalmente pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos), o salário mínimo ideal para sustentar uma família de quatro pessoas seria de R$ 4.143,55. O valor, referente a julho, tem como base as necessidades relacionadas a moradia, educação, alimentação, saúde, lazer, entre outros.

Apesar do encaminhamento da decisão, a quantia pode sofrer mudança. A LDO aprovada em 2018 previa que o valor aplicado para este ano seria R$ 1.006. Porém, como o ex-presidente Michel Temer (MDB) não chegou a assinar o decreto, Bolsonaro definiu o piso de R$ 998, ou seja, R$ 8 a menos do que o estimado.