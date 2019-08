Santo André tem elevação de rating e recebe nota BB

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



09/08/2019 | 07:16



A Prefeitura de Santo André obteve em agosto elevação da nota de rating (classificação de risco de crédito) em atualização de dados da Caixa, recebendo conceito BB, índice considerado estável para viabilizar novos financiamentos do município junto ao banco estatal. A última avaliação fiscal atribuída ao Paço era B, levantada no ano passado, embora em janeiro de 2017, no início do governo Paulo Serra (PSDB), o nível fosse E (cidade que pode ser encarada como mau pagadora), faixa mínima, o que impossibilitava a gestão de assinar contratos de crédito com a instituição.

A escala da Caixa varia de A (maior índice de aprovação) até E (conceito de reprovação), com variações de positivo e negativo entre as notas. O quadro segue critérios do banco, tendo como principal aspecto a capacidade do município em honrar compromissos financeiros. O avanço da análise da instituição se deu após a suspensão de um terço do estoque de dívidas judiciais de Santo André, no valor de R$ 587 milhões, medida liberada com a assinatura do convênio de concessão de parte do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) à Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

A informação sobre a mudança na nota de rating foi confirmada pelo próprio prefeito, em entrevista ao Diário – o banco informa ao município o grau de risco diante de pleito para empréstimo de recursos. “Com a reclassificação da Caixa, a cidade recebeu nota BB, melhor capacidade de pagamento das obrigações dos últimos sete anos. Passamos de E para BB em dois anos e meio, graças ao choque de gestão implantado desde o começo do governo, atuando com máquina mais enxuta, eficiente, reconstrução financeira e agora com a política de abatimento de precatórios, que tivemos também a partir da suspensão do passivo com a Sabesp.”

O Paço andreense requereu, recentemente, pacote de R$ 60 milhões da Caixa, via Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento). Os recursos resultantes do financiamento serão aplicados obrigatoriamente na execução de obras de reforma de equipamentos culturais, além de intervenções de urbanização na cidade. Metade da verba relativa à operação de crédito se refere ao restauro de espaços como o Cine Teatro Carlos Gomes, principal do pacote devido ao longo período de paralisação, além de incluir o Teatro Conchita de Moraes e o Teatro Municipal.

A administração tucana tem ainda em trâmite financiamento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), na quantia de US$ 50 milhões – o equivalente a R$ 196,3 milhões –, já aprovada para bancar projetos viários, e outros US$ 50 milhões junto à CAF (Corporação Andina de Fomento), banco de desenvolvimento da América Latina, envolvendo propostas de infraestrutura. Paulo Serra ponderou que não há previsão de novas operações em curto prazo.

“Não queremos endividamento da cidade. Importante é que Santo André está preparada para recuperar a capacidade própria de investimento. Significa credibilidade financeira, é novo momento, ISS aumentando, o que nos permite voltar a assinar convênios. Em 2019 já há essa melhora, engrenagem voltando a girar, mas a busca é que a partir de 2021 possamos fazer investimentos com recursos próprios”, disse Paulo Serra.