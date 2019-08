Pacientes aguardam quatro meses por dentista

Yasmin Assagra



09/08/2019 | 07:00



Sem equipamentos e materiais para os atendimentos odontológicos, a UBS (Unidade Básica de Saúde) Dr. Moysés Fucs, na Vila Cláudio, em Santo André, concentra fila de espera pelo serviço de até quatro meses. Conforme a administração, a falha é resultado de problemas na licitação para a compra dos itens, o que ocasionou atraso nas consultas.

Usuários da unidade de saúde andreense relatam que são dispensados pelos funcionários logo na recepção quando tentam agendar o serviço. Os funcionários do local sequer dão previsão de retomada do atendimento, já que depende de quando os equipamentos serão repostos.

No caso do aposentado Antônio Knoll, 70 anos, tratamento que estava sendo realizado no local por causa de sangramento nas gengivas precisou ser interrompido. “Os médicos da UBS acabam se sentindo mal por não conseguirem atender os pacientes e precisar dispensar o pessoal. Eles fazem um trabalho muito benfeito, mas precisam desses equipamentos. Vamos aguardar. Esperamos que isso se resolva em breve”, observa.

A filha do aposentado também estava em tratamento na UBS Dr. Moysés Fucs para obturações no dente, mas não consegue retorno desde abril. “Quando você chegava no local, logo era informado de que não estavam atendendo nessa área e precisava aguardar em casa, sem prazo”, relembra o aposentado.

Os munícipes revelam que chegaram a procurar a ouvidoria da cidade para relatar o problema, no entanto, foram informados de que seria aberta ocorrência sobre o assunto.

Questionada pelo Diário, a administração municipal pontuou que a licitação para a compra dos equipamentos e materiais de uso odontológico já foi concluída e os atendimentos na unidade básica de saúde estão sendo regularizados. Não foi informado, entretanto, o prazo para que a fila de espera seja equacionada.