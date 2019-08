Ponte do Jaguaré terá interdição no sentido bairro por causa de obras

08/08/2019 | 20:54



A Prefeitura de São Paulo vai interditar a Ponte do Jaguaré por 15 dias, na zona oeste, no sentido bairro, a partir desde sábado, 10. Segundo a gestão Bruno Covas (PSDB), o bloqueio é por causa de nova etapa de obra de recuperação na estrutura, que foi atingida por um incêndio em junho.

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) afirma que equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar a interdição e orientar o tráfego na região. Ainda segundo a administração municipal, serão organizadas alternativas para que o motorista que segue em direção à Avenida Jaguaré consiga trafegar pelo tabuleiro da Ponte.

No pico da manhã, haverá duas faixas no sentido centro e outra no sentido bairro, diz a Prefeitura. Já no pico da tarde, os sentidos serão invertidos.

Desde segunda-feira, 5, duas pistas da Ponte do Jaguaré estão interditadas para testes desta obra. Segundo a gestão Covas, será preciso fazer macaqueamento para substituir 24 aparelhos de apoio e trocar uma junta de dilatação. "Também haverá o reforço da parte inferior da Ponte, parte duramente atingida pelo fogo, além do reforço do passeio (local por onde os pedestres circulam)", diz a nota.

O fogo atingiu a estrutura no dia 21 de junho e a Ponte ficou quatro dias com interdição total. Ainda hoje, está proibida a circulação de veículos pesados, como caminhões e ônibus acima de dois eixos.

A Prefeitura também contratou laudo emergencial para saber a situação da estrutura, mas o documento tem prazo até dezembro para ficar pronto. "As obras de recuperação da ponte, executadas pela G2O Gerenciamento e Obras Ltda, também serão concluídas até dezembro", diz a administração.

"O programa de Manutenção de Obras de Artes Especiais (OAE) da Prefeitura prevê a realização de vistorias em 185 pontes e viadutos da cidade", afirma a nota. "Deste total, 73 já passaram por vistoria visual, o que resultou na contratação emergencial de 18 laudos estruturais (16 foram entregues) e atualmente 36 laudos estão sendo licitados."