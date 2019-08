Rádio Cacique. Todos lembram

Ademir Médici



09/08/2019 | 07:00



“Com grande show, inaugura-se segunda-feira a Rádio Cacique. O início oficial das atividades da rádio emissora local dar-se-á com a transmissão do espetáculo a se realizar no Cine Max. Cauby Peixoto, Ivon Cury, Carlos Galhardo, Tânia Amaral (a primeira miss televisão da América Latina) e Cinderela estão entre os astros convidados. Ingressos já à venda.”



Jornal de São Caetano, 26 de julho de 1958, notícia reproduzida no livro Programa de Auditório, 2000.

***

A Rádio Cacique, de São Caetano, fez história. Suas ondas atingiam toda a cidade e chegavam a outros pontos do Grande ABC e Zona Leste de São Paulo. Revelou valores. Trouxe grandes artistas para shows inesquecíveis nos bairros e, em especial, no complexo Lauro Gomes do Estádio Anacleto Campanella. E todos, na cidade, sabem de histórias da emissora.

Hoje a Cacique é a estrela da II Semana São Caetano 2019, graças ao acervo e pesquisa do memorialista Luiz Romano, que, com a ajuda de amigos como Antonio Cintra Astolphi, radialista como o pai José Astolphi, conseguiu identificar essa foto.

O ano: 1967. Estádio Lauro Gomes de Almeida. Rádio Cacique 0, News Seller 1. O time da Cacique usa as camisas do Clube Atlético Tamoyo, cujo símbolo é um índio; como era índio o símbolo da Rádio Cacique.

Em pé, a partir da esquerda: Mario Romano (massagista), Alberto Antunes (goleiro), Reinaldo Nascimento (que também brilhou na Rádio Diário do Grande ABC), Nelson Robles (o grande locutor de São Caetano), Compadre Teixeira (Alcebiades Teixeira), Ariovaldo, Lourival Araujo França, (*) e Alemão.</CW>

Agachados: Cléo Rodrigues, (*), Expedito José Astolpho, Rubens Pavão (voz maravilhosa de locutor das antigas), Antonio Cintra Astolphi, J. Alves, José Carlos Marques e o treinador Alberto do Carmo Araujo (Giba).



AMANHÃ EM MEMÓRIA

O som da fanfarra que toca no Lauro Gomes chega à Rua Manoel Coelho, ao Jardim Primeiro de Maio e à Praça dos Estudantes...

News Seller há 50 anos

Domingo, 9 de agosto de 1964 – ano 7, nº 326

Manchete – Agências de Santo André iniciam campanha de incremento ao uso do cheque

Diário há 30 anos

Quarta-feira, 9 de agosto de 1989 – ano 32, edição 7139

Manchete – PM resgata industrial sequestrado em Diadema, Edgard Solano Marreiros

Indústria – Armco, sediada em Santo André, diversifica e investe na fabricação de silos metálicos.

Eleições 89 – Quércia joga tudo de olho no 2º turno.

Cultura & Lazer – A Prefeitura de Santo André vai instalar até outubro a primeira videoteca pública do País, coordenada por João Clodomiro do Carmo.

Nota – Trinta anos depois, a videoteca sobrevive. Reúne um acervo contemporâneo dos mais importantes, entre áudios e vídeos. E tem à frente um idealista, Julio Bastos.



Em 9 de agosto de...

1914 – A guerra na Europa. Manchete do Estadão: 37 torpedeiros alemães postos a pique; a participação de Portugal na guerra.

1919 – Divulgado o resultado de um amistoso de futebol realizado na Vila de São Bernardo no domingo, 3 de agosto: AA São Bernardo 0, Voluntários da Pátria, da Capital, 0;

2 a 1 para os locais entre os segundos quadros.

O 1º quadro da AA São Bernardo formou com Miele, Octavio e Soncini III, Luchesi, Soncini II e Bury; Cassiano, Nelo, Pelosini, Basso e Rossi.

Nota – Um século depois, identificamos na escalação nomes de famílias que foram pioneiras no ramo moveleiro de São Bernardo: Miele, Pelosini, Basso e Rossi.

1969 – Paróquia de Vila Vitória, em Mauá, inicia novena com pregação sobre o tema A Igreja Face ao Mundo Moderno.

1974 – Com a queda da temperatura, aumenta o número de casos de meningite no Grande ABC. De 13 pacientes examinados em São Bernardo, dez foram positivos. No Hospital de Piraporinha, internadas mais 11 pessoas.

Hoje

- Dia Internacional dos Povos Indígenas.

Santos do Dia

- João de Fermo ou de Alverne

EDITH STEIN. Teresa Benedita da Cruz (Alemanha, 1891 – Polônia, 1942). Judia. Seguidora dos ensinamentos de Santa Teresa d’Ávila. Morta na câmara de gás em Auschwitz

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 9 de agosto:

- Em São Paulo, Elisiário e Socorro

- Na Bahia, Ipupiara e Remanso

- No Ceará, Pedra Branca

- No Rio Grande do Sul, Tapejara

Fonte: IBGE