Tatá Werneck tira vestido no médico e mostra o barrigão: Sendo sensual

08/08/2019 | 19:11



Na tarde dessa quinta-feira, dia 8, Tatá Werneck foi à dermatologista e mostrou o seu barrigão de grávida! A apresentadora está no sétimo mês de gestação e em breve dará à luz uma menina, fruto de seu relacionamento com Rafael Vitti. Em uma primeira foto, em seu Instagram Stories, Tatá aparece com a barriga de fora:

Se liga na foto sensual do nada. Eu só espero minha dermatologista sendo sensual, escreveu.

Em seguida, a criadora do Lady Night fez uma sequência de vídeos em que aparece impressionada com o seu tamanho!

- Não tá grande essa barriga, gente? Estampa [de vestido] de banana dá uma diminuída, você não sabe se é banana, se é barriga (...). Olha aqui, como tá grande a minha princesinha! Acabou de chutar o estômago da mamãe.

Após tirar novamente parte de seu vestido, ela brinca:

- Tirei mesmo. Nua no dermatologista. Não tá grande, gente? Olha isso aqui!