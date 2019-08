Anitta sobre conhecer filhos do namorado Pedro Scooby: Adoro criança

08/08/2019 | 19:11



Anitta está prestes a conhecer os filhos do namorado, o surfista Pedro Scooby. Scooby é pai de Dom, de sete anos de idade, e dos gêmeos Bem e Liz, de quase três anos - ao lado da atriz Luana Piovani.

A criançada, de férias com o papai, vai à Califórnia, nos Estados Unidos, onde a cantora vai fazer um show - e eles devem chegar nesta quinta-feira, dia 8.

Sobre isso, Anitta conversou com a Marie Claire. Ela contou que não está ansiosa para o encontro, e sim normal. Revelou também que eles já se viram em chamada de vídeo, e completou dizendo que adora crianças e já foi madrasta:

Normalmente [crianças] são meus fãs, né. É normal, é tranquilo. Eu sou legal com criança, eu adoro criança. Eu tenho um sobrinho, o meu irmão é casado com uma menina que tem filho e não é com ele, então ele ama a tia Anitta, é uma relação bem boa. [Já fui madrasta] É muito louco porque na escola dele, e eu me envolvo, às vezes ajudo ele a fazer dever de casa, e na escola dele a professora diz que eu sou referência de tudo para ele. Se fala letra A, aí ele Anitta, letra L, Larissa. Tudo nele a referência sou eu, a música minha.

Pedro Scooby reencontra filhotes

Eles ainda não chegaram, mas logo, logo, estarão em Los Angeles. Isso porque Pedro Scooby postou, na tarde de quinta-feira, dia 8, mostrando que reencontrou os filhos.

Ele desabafou:

Estamos aqui, primeira parada Boston, estamos indo pra LA, nossas férias tão esperadas. Por algum momento achei que não fosse acontecer hoje. Sei lá, não sei nem o que dizer, macumba, feitiço, tentaram fazer de tudo pra acabar com a nossa viagem. Mas o amor supera tudo, porque amor é uma coisa que eu tenho de sobra no meu coração.

E continuou:

Não ia desperdiçar essa viagem, fazer ela deixar de acontecer nunca na minha vida. Fui lá numa outra companhia, comprei outro voo, porque graças a Deus a gente trabalha pra isso, e estou aqui, indo curtir as férias da criançada. Agradecer a todo mundo que manda energia positiva, quem estava lá comigo no aeroporto, me apoiando e fazendo tudo para dar certo essa viagem. Valeu, pra todo mal, existe amor!