Chevrolet lança Cruze reestilizado e com Wi-Fi na versão Premier

Leo Alves



08/08/2019 | 18:18

A Chevrolet apresentou o Cruze reestilizado para o mercado brasileiro. Tanto hatch quanto sedã ganharam uma leve mudança visual, que é a mesma que já equipava o modelo americano. Além das alterações de estilo, o médio recebeu a nova versão Premier, nova topo linha e equipada com conexão Wi-Fi a bordo. As novidades chegam às lojas em setembro.

Chevrolet Cruze reestilizado: Wi-Fi

Segundo a marca, a conexão sem fio do Cruze é fornecida pela Claro. Entretanto, não foi informado se há algum limite de banda ou se o cliente vai precisar pagar algum valor para utilizar a internet.

A Chevrolet também garante que a antena do carro amplia a intensidade do sinal em 12 vezes durante os deslocamentos. “Isto acontece pelo fato de a antena do veículo ser dotada de sistema de amplificação. O posicionamento dela sobre o teto também contribui para reduzir a perda de sinal proveniente de áreas de “sombra”, como é chamado fenômenos que atrapalham a conexão – e quanto maior a velocidade de deslocamento, maior é a percepção da estabilidade de sinal que se tem a bordo do Chevrolet com Wi-Fi”, afirma Rosana Herbst, diretora de Serviços Conectados da GM.

MyLink

O sistema MyLink também foi modernizado no modelo reestilizado. De nova geração, ele tem melhor resolução na tela de oito polegadas, mais velocidade de processamento, pareamento Bluetooth para dois celulares simultâneos e novas funções, como navegação conectada, manual do proprietário digital e ícone para agendamento online de revisão.

Outras novidades

O sistema Stop/Start segue equipando a família Cruze, mas agora há um botão que permite a sua desativação. A versão Premier também terá novos equipamentos de segurança, como o sistema de frenagem automática de emergência com detecção de pedestres.

