Gol anuncia novos voos para Punta del Este no verão

Redação



08/08/2019 | 17:48

A Gol anunciou que irá operar novos voos para Punta del Este, no Uruguai, durante o verão. Este será o 17º destino internacional da empresa brasileira. A nova operação será realizada sazonalmente durante as altas temporadas. Primeiramente, os dois voos semanais serão operados entre 29 de dezembro e 1 de março, com decolagens às quartas-feiras e domingos, a partir do aeroporto internacional de Porto Alegre (RS).

Os bilhetes para a nova rota já estão disponíveis em todos os canais da companhia – aplicativo e site, nas lojas VoeGOL e nas agências de viagem.

Novos voos para Punta del Este

A nova rota terá duração média de 1h20 e será realizada com as aeronaves Boeing 737 Next Generation. Os clientes terão serviço de bordo com lanches e bebidas gratuitas e acesso à plataforma de entretenimento com filmes, séries e TV ao vivo, sem custo adicional. O passageiro também poderá se conectar à internet durante o voo, o que permite a ele enviar e receber mensagens, acessar as redes sociais e atualizar o e-mail, por exemplo.

Os viajantes que adquiriram a classe Gol Premium Economy poderão desfrutar de outros benefícios, como assentos bloqueados, que proporcionam mais conforto e privacidade, assim como compartimento de bagagens único, prioridade no momento do check-in e embarque. Eles também acumulam milhas no programa de fidelidade da Smiles.

Detalhes dos voos

Abaixo, confira os detalhes dos novos voos.

VOO ORIGEM DESTINO FREQUÊNCIA G3 7006 Porto Alegre 12:20 Punta del Leste 13:40 Quartas-feiras e domingos G3 7007 Punta del Leste 14:20 Porto Alegre 15:40 Quartas-feiras e domingos

