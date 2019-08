David Luiz deixa o Chelsea e assina contrato de dois anos com o rival Arsenal

08/08/2019 | 17:29



O Arsenal anunciou nesta quinta-feira a contratação de David Luiz, do rival Chelsea, por 8,5 milhões de euros (cerca de R$ 37,3 milhões). O zagueiro, de 32 anos, assinou acordo de duas temporadas e vai utilizar a camisa 23 em seu novo clube em Londres.

Paulista de Diadema, o defensor começou a carreira no Vitória-BA, no qual permaneceu de 2005 a 2007. Depois, ele se transferiu para o Benfica e ficou quatro temporadas no time português. Em 2011, o atleta, de 1,89m, foi atuar pelo Chelsea para trilhar a sua primeira passagem pela equipe inglesa. Três anos mais tarde estava no Paris Saint-Germain. Voltou para o Chelsea em 2016. Na seleção, o zagueiro disputou 56 partidas, sendo que foi titular do time nacional na Copa do Mundo de 2014.

"David tem uma grande experiência e desejo muito voltar a trabalhar com ele. É um jogador muito experiente e vai nos proporcionar maior força defensiva", disse o espanhol Unai Emery, técnico do Arsenal, que anteriormente comandou o brasileiro na equipe parisiense, por meio declaração ao site oficial do Arsenal.

Vencedor da Liga dos Campeões com o Chelsea há sete anos, o zagueiro também conquistou com o clube dois títulos da Liga Europa, em 2013 e 2019, e ainda faturou um Campeonato Inglês em 2017 e por duas vezes a Copa da Inglaterra, em 2012 e 2018, ao longo dos dois períodos com o time. Ele chega para ocupar a vaga deixada pelo francês Laurent Koscielny, ex-capitão do time londrino, que foi atuar no Bordeaux, da França, depois entrar em conflito com o clube e se recusar a viajar aos Estados Unidos para realizar pré-temporada com a equipe.

Também nesta quinta-feira, último dia de prazo da janela de transferências do futebol inglês, o Arsenal anunciou a contratação do lateral-esquerdo escocês Kieran Tierney, vindo do Celtic. O jogador, de 22 anos, foi adquirido por 25 milhões de libras (cerca de R$ 119 milhões). Ele disputou 170 partidas pelo tradicional time do seu país e 12 com a seleção da Escócia.

"É um jogador muito talentoso, que seguirá evoluindo. Ele aumenta nossas opções defensivamente e não posso esperar para que se integre ao grupo", afirmou Unai Emery sobre o atleta ao também comentar a aquisição deste reforço.