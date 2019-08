‘Chaves’ entra no catálogo do serviço Amazon Prime

Luís Felipe Soares



09/08/2019 | 07:42



Um dos programas mais populares da história da televisão brasileira está de casa nova. O seriado Chaves, dos anos 1970, entrou no catálogo disponibilizado da Amazon Prime e os assinantes do serviço de streaming poderão acompanhar todas as sete temporadas da produção mexicana.

No total, são 273 episódios produzidos e estrelados pelo roteirista e ator Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), também conhecido pelo apelido de Chespirito. Quem nunca acompanhou a exibição dos capítulos, que ocorre no canal SBT desde 1984, poderá ver a série de confusões vividas pelo protagonista no universo ao redor da humilde vila onde mora, também lar de personagens como Seu Madruga, Chiquinha, Dona Florinda, Quico e Dona Clotilde. Algumas histórias se passam na escola das crianças, comandada pelo Professor Girafales, e contam com participação de Senhor Barriga, dono das casas do local.

Em 2018, o grupo Globosat adquiriu os direitos de exibição de Chaves e da série do atrapalhado herói Chapolin, também desenvolvida e estrelada por Bolaños. O material faz parte da grade de programação do canal pago Multishow, incluindo algumas capítulos inéditos.