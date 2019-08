Dramas e sonhos da quebrada

Luís Felipe Soares



09/08/2019 | 07:40



Grande parte da revolução audiovisual musical recente do Brasil passa pela mente de Konrad Dantas. Sua visão sobre o universo do funk, principalmente após a onda do estilo ostentação que marcou o início dos anos 2010, se tornou referência para artistas do gênero, além de reverberar em clipes de cantores e grupos de outros sons. Todo o projeto do diretor e produtor está nas postagens realizadas no canal do YouTube que leva o nome de seu apelido, Kondzilla. Aos 30 anos, ele comanda a maior página brasileira, com pouco mais de 50 milhões de inscritos e cerca de 25 bilhões de views em clipes de nomes como Kevinho, MC Lan, MC Kekel, Jerry Smith e a juvenil MC Loma e as Gêmeas Lacração.

As ideias do criador de cenas e histórias dos vídeos acabam de ser ampliadas com a ajuda da Netflix, em parceria que resultou na série Sintonia. A jornada explora como dramas e sonhos do universo das favelas se conectam em grupo de protagonistas que fazem o seu melhor para viver – e sobreviver – na quebrada paulistana. Entre representações leves, medianas e pesadas, serve para causar reflexão sobre decisões tomadas em meio à realidade pouco promissora para os jovens moradores dessa realidade urbana.

Cada personagem tem sua própria verdade. Doni (papel de MC Jottapê) briga com a família por causa de sua aposta em ser um funkeiro famoso. Rita (Bruna Mascarenhas) vive entre bicos para ganhar dinheiro e a busca por um caminho, incluindo o da igreja evangélica. Nando (Christian Malheiros) não mede esforços para se tornar o gerente do tráfico da comunidade. São amigos com pensamentos e ideias diferentes, mas que se apoiam no confronto contra o ‘sistema’.

Essa história passa a ser apresentada para o público hoje, com os assinantes do serviço de streaming tendo acesso aos seis episódios produzidos para a primeira temporada. Ação especial disponibilizará o primeiro capítulo para exibição gratuita no canal Kondzilla durante 48 horas, entre o meio-dia de hoje até o mesmo horário de domingo.

As gravações ocorreram na Vila Jaguaré, em São Paulo, e o roteiro está recheado de gírias, trabalhadas com intensidade por causa do foco nos jovens personagens. Canções da trilha sonora foram criadas especialmente para Sintonia. Os sons da favela foram ampliados e Kondzilla tem mostrado o caminho.