Galeria de arte promove oficina de origami

Miriam Gimenes



09/08/2019 | 07:29



A arte de fazer pequenas esculturas de papel, o origami, nasceu na China, mas foi aperfeiçoada no Japão. E quem tem interesse em aprender a técnica terá oportunidade amanhã, a partir das 15h, na Betto Damasceno Galeria de Arte, do Golden Square Shopping (Av. Kennedy, 700), em São Bernardo, onde será ministrada oficina do tema até as 17h por David Góes.

Durante a aula, os participantes vão aprender a elaborar os origamis e a dobrar unidades que se conectam entre si, formando figuras sólidas e geométricas com diversas opções, que variam de três, seis, 12, 15 módulos até obter o resultado de uma peça com 30.

O valor da inscrição é de R$ 50 e o material utilizado na aula está incluso. Para saber mais sobre essa e outras atividades oferecidas pela Betto Damasceno Galeria de Arte, basta acessar o site: www.bettodamasceno.com.br/cursos.