Banda cover do U2 faz show hoje em São Bernardo

Miriam Gimenes



09/08/2019 | 07:25



A banda irlandesa U2 é uma das que mais têm fãs no mundo. Não só por causa de suas belas canções, mas também em razão do vocalista, Bono Vox, que defende várias causas humanitárias. E quem sabe de cor seus clássicos poderá cantar em uníssono hoje com a U2 Gloria, banda cover que se apresenta a partir das 20h no Teatro do Sesi São Bernardo (Rua Vitória Maria Medice Ramos, 330), no bairro Assunção. A entrada é gratuita.

Com mais de 40 anos de carreira, U2 Gloria interpreta grandes hits da banda, entre eles Sunday Blood Sunday, Where The Streets Have No Name e With Or Without You. O grupo mantém a performance, timbres e figurinos cuidadosamente estudados e ensaiados para que o público reconheça em suas apresentações a dramaturgia sonora da banda original.