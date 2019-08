Luis Carlos Fernandes

A canção Rio de Lágrimas, composta por Lourival dos Santos e imortalizada pela dupla sertaneja Tião Carreiro e Pardinho, retrata alguém sofrendo por amor. A bela melodia tornou-se um hino da moda de viola e da música caipira. Porém, o momento não é de tristeza. E, se for para chorar, que seja de tanto rir. Em agosto Piracicaba transborda alegria e se transforma na capital mundial do humor. O Engenho Central, que tem área verde de 80 mil metros quadrados e 12 mil metros quadrados de área construída, além já ter sido o mais importante engenho de açúcar do Brasil, abriga o maior concurso de humor do País, o Salão Internacional do Humor de Piracicaba, referência mundial e que completa 45 anos. O evento já recebeu grandes artistas, de várias gerações, como Henfil, Fortuna, Jaguar, Laerte, Jaime Leão, Alcy, Ziraldo, Zélio, Millor, Veríssimo, Chico Caruso, Paulo Caruso, Glauco, Mariano, Edgar Vasques, Dálcio, Marilena Nardi, Cahu Gomes, Mariza, Hemergildo Sabat, Cristina Sampaio e muitos outros.

Desde 1974, o salão tem sido o grito dos artistas gráficos que se manifestam através das charges, caricaturas, cartuns e quadrinhos denunciando as injustiças sociais, os desmandos dos políticos, os golpes, o feminicídio, a corrupção, as explorações de todos os tipos, a homofobia, os crimes contra a humanidade e o meio ambiente, o horror das guerras, os abusos dos direitos da pessoa humana e dos animais.

Em todos esses anos o evento nunca perdeu a característica de retratar o momento político de cada época, sempre com muito humor, que é a forma mais direta de comunicação entre as pessoas. O salão lutou contra a ditadura, levantou a bandeira das Diretas Já e incomodou todos os presidentes da República.

Fiscalizou José Sarney, aumentou o nariz de Fernando Collor de Mello, o topete de Itamar Franco, as olheiras e o beiço de Fernando Henrique Cardoso e derrubou mais ainda as orelhas caídas de Luiz Inácio Lula da Silva. Riu dos dentões de Dilma Rousseff e cravou a estaca no ‘vampiro’ Michel Temer. Agora, a bola da vez é Jair Bolsonaro e a nossa Justiça

Mas o salão é internacional e não só os brasileiros se tornam alvo. Muitos artistas emparedaram o presidente dos Estados Unidos no seu muro, denunciando o preconceito com relação aos mexicanos.

Edição deste ano será aberta ao público no sábado com acesso gratuito

O 46º Salão Internacional de Humor de Piracicaba será aberto sábado, no Engenho Central, e reunirá 449 trabalhos em sua mostra principal, produzidos por 217 artistas, de 34 países. Ao todo, são 103 caricaturas, 59 cartuns, 47 charges, 24 esculturas e 81 tiras, além de 59 trabalhos para a categoria temática Imigração, 42 trabalhos com o tema Infância Arcor e 34 para saúde.

As obras foram selecionadas entre as 2.781 recebidas, pelo júri formado por Luiz Marangoni (chargista), Francisco Galvão (produtor cultural), Bete Nicastro (jornalista), Glaucia Davino (historiadora), Rosana Amorim (cartunista) e Fausto Bergocce (cartunista). O processo de seleção aconteceu nos dias 6 e 7 de julho.

Os trabalhos escolhidos são de artistas da Argentina, Austrália, Áustria, Azerbaijão, Bahrein, Bélgica, Brasil, Bulgária, Burkina Faso, Canadá, China, Colômbia, Cuba, Emirados Árabes, Eslováquia, Espanha, França, Índia, Indonésia, Irã, Israel, Itália, Japão, México, Peru, Polônia, Portugal, Romênia, Rússia, Sérvia, Turquia, Ucrânia, Uruguai e Uzbequistão.

“O resultado foi muito produtivo, com trabalhos que transitam por temas atuais e também por formas caricatas e até reais. São obras muito originais, que nos fazem crer que o salão está muito bem para um ‘quarentão’, ao permanecer crítico e questionador”, conta Erasmo Spadotto, diretor do Cedhu (Centro Nacional do Humor Gráfico), que realiza o salão em parceria com a prefeitura de Piracicaba.

JÚRI INTERNACIONAL

Os trabalhos premiados serão divulgados na abertura do salão. O júri de premiação se reuniu no dia 3 de agosto, no Armazém 14 do Engenho Central, e foi formado por Reinaldo Figueiredo (humorista conhecido pelo trabalho no Casseta e Planeta), Luiz Gustavo Paffaro (cartunista, caricaturista e ilustrador), Silvano Mello (cartunista, caricaturista e ilustrador) e Claudia Kfouri (cartunista, ilustradora e escultora), além dos iranianos Alireza Pakdel (cartunista, caricaturista e ilustrador), Saba Darabian (ilustradora e designer gráfica) e por este jornalista, também chargista, caricaturista, ilustrador e escultor.

“Os profissionais que fizeram parte do júri tiveram um grande trabalho, já que a qualidade das obras que vão fazer parte do salão neste ano é muito grande, a exemplo de todas as edições. São profissionais reconhecidos, que abrilhantam a edição ainda mais. Novamente, teremos um salão inesquecível”, afirma a secretária de Ação Cultural e Turismo de Piracicaba, Rosângela Camolese.



Há ainda outras atividades que compõem a programação oficial, como mostras paralelas, oficinas e ações especiais.

HISTÓRIA

O Salão Internacional de Humor de Piracicaba surgiu em 1974, durante a ditadura militar, como iniciativa de grupo de jornalistas, artistas e intelectuais atuantes no cenário político. A partir do sucesso das primeiras edições e do apoio da turma do jornal carioca O Pasquim, importantes cartunistas brasileiros contribuíram para a transformação do salão em um dos mais conhecidos encontros do humor gráfico no Brasil e no Exterior. É um dos concursos mais antigos do gênero, que se mantém como espaço de reflexão e divulgação das artes gráficas por meio da valorização de cartum, caricatura, charge e tiras. As obras premiadas constituem rico acervo, com trabalhos pelos quais é possível acompanhar as transformações sociais, econômicas, além das relações humanas, questões ambientais e outros assuntos.

MOSTRAS PARALELAS

Exposições paralelas acontecem no espaço do Engenho, na Casa do Povoador e na Universidade Metodista de Piracicaba, com destaque para os seguintes eventos:

Fora do Compasso, uma exposição de caricaturas em diversos estilos, algumas delas publicadas neste Diário, um apanhado de obras, várias delas premiadas, todos trabalhos deste chargista.

– Outra mostra que merece ser visitada é Linhas de Humor, com trabalhos do cartunista mineiro Silvano Mello, um dos artistas mais premiados do Brasil.

Para relembrar a história de O Pasquim, semanário alternativo brasileiro, de característica paradoxal, editado entre 26 de junho de 1969 e 11 de novembro de 1991, também haverá uma mostra.

Os brasileiros Fausto Bergocce, Claudia Kfouri e Eduardo Grosso mostrarão seus trabalhos.

O salão terá ainda a exposição Amor e Humor Iraniano, com cartuns do iraniano Pakdel e ilustrações da sua mulher, Saba.

Outro destaque é Sábat – homenagem a Hermenegildo Sábat, caricaturista uruguaio morto em 2 de outubro de 2018, aos 85 anos. Além de Limpar o Planeta, com cartuns do PortoCartoon/Museu Nacional da Imprensa, de Portugal.