Hotéis têm programação especial para o Dia dos Pais

Redação



08/08/2019 | 14:48

Os hotéis Fazenda Mazzaropi, em Taubaté, e Vila Inglesa, em Campos do Jordão, organizaram uma programação especial para o Dia dos Pais. Durante o fim de semana, a criançada poderá participar de oficinas e preparar um presente muito especial para os papais. Além disso, as fazendas oferecem passeios de charrete, cavalo e bicicleta para os hóspedes conhecerem as propriedades. Piscina, quadra de tênis e de vôlei, arvorismo e tirolesa também estão entre as atrações.

O Hotel Fazenda Mazzaropi, em Taubaté, tem pedalinhos, lago para pesca, cachaçaria e um museu que mostra a história do artista Amácio Mazzaropi e seu papel no cinema nacional. As diárias para o período custam a partir de R$ 920.

Hotel Mazzaropi, em Taubaté

Já em Campos do Jordão, o Vila Inglesa convida a um piquenique em família em meio à Serra da Mantiqueira ou a uma caminhada pela arquitetura europeia perto da Praça do Capivari. O preço da hospedagem sai a partir de R$ 1.254. Os valores incluem pensão completa e são válidos para estadia mínima de duas diárias.