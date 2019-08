Há 50 anos, integrantes dos Beatles realizavam ensaio fotográfico na Abbey Road

08/08/2019 | 14:11



No dia 8 de agosto de 1969, há exatos 50 anos, os Beatles foram clicados em uma das imagens mais icônicas do mundo do rock: atravessando a Abbey Road, uma rua de Londres, para ilustrar a capa do álbum homônimo. A foto entrou para a história e até hoje os fãs tentam reproduzir a cena protagonizada por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison.

Pensando justamente no aniversário desse ensaio fotográfico, o Daily Record relembrou a entrevista com Iain MacMillan, o fotógrafo responsável pelas imagens, que morreu em 2006. Segundo contou ao veículo, Iain usou uma escadinha para clicar o momento e teve apenas cinco minutos para fazer a foto perfeita, enquanto um policial segurava o trânsito ali perto.

Ao todo foram feitas seis fotos, antes que a paciência de John Lennon acabasse!

- Nós deveríamos estar gravando e não posando para fotos, o cantor disse, quando seu mau humor venceu.

E sabe quem deu essa ideia? O Paul! Iain recorda como foi o processo criativo:

- A ideia toda foi de McCartney. Alguns dias antes do ensaio ele fez um desenho de como ele imaginou a capa, que executamos quase da mesma forma que aquele dia. Eu tirei umas duas fotos dos Beatles atravessando a Abbey Road para um lado. Nós deixamos o tráfego fluir e então eles atravessaram para o outro lado e eu tirei mais algumas fotos. A que eventualmente foi escolhida para a capa foi a de número cinco ou seis. Era a única que tinha todos eles com as pernas formando um perfeito V, que era o que eu queria,

estilisticamente.

Bem legal, né?