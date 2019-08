Após ter ficado afastado dos palcos e ter sido substituído por Thiago Martins, vocalista do Sorriso Maroto tem novo problema de saúde

08/08/2019 | 14:10



A banda Sorriso Maroto irá adiar os shows marcados até o final do mês de agosto e as primeiras apresentações de setembro. Bruno Cardoso, vocalista do grupo, passará por um procedimento para solucionar um problema de derrame na pleura (água na pleura), diagnosticado recentemente.

Há quase um mês, o cantor tem feito shows e apresentações com fortes dores musculares e, procurando um diagnóstico, detectou essa alteração no pulmão. O procedimento é simples, não tem relação com a miocardite recém tratada e praticamente curada por Bruno e será feito na próxima sexta-feira, dia 9. O repouso recomendado será em torno de mais ou menos um mês e a volta aos palcos está prevista para a primeira quinzena de setembro.

De acordo com o meu médico pneumologista, Dr. Rafael Pottes, será um procedimento simples, mas necessário. O tempo de recuperação é rápido e eu estou muito feliz em poder resolver essas dores que tanto me incomodam, ainda mais com as recentes notícias de evolução na melhora do coração. Em breve estou de volta aos palcos, melhor que antes, explicou Bruno, em nota enviada à imprensa.

Anteriormente, Thiago Martins substituiu Bruno no Sorriso Maroto durante seis meses, no período em que o vocalista se recuperava da miocardite. A assessoria de imprensa do grupo afirmou que, desta vez, por ser um período curto de recuperação, os shows serão apenas adiados e não haverá substituição.