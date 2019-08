FGTS terá impacto de curto prazo mais forte do que estão prevendo, diz secretário

08/08/2019 | 13:54



O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, afirmou nesta quinta-feira, 8, que a medida que libera saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) vai ter impacto muito mais forte na economia do que alguns estão prevendo. "É claro que é uma medida de curto prazo", disse ele em debate durante evento do BTG Pactual.

Sachsida citou números mostrando que as medidas vão afetar número importante de pessoas no Brasil: 30% da população do Nordeste e em São Paulo, 28 milhões de pessoas serão afetadas, apenas com a liberação inicial dos R$ 500.

"Essa medida vai ter impacto maior do que alguns estão esperando", afirmou o secretário, ressaltando que a medida corrige a má alocação de R$ 40 bilhões, depositados no FGTS.

"Estamos esperando impacto razoável de crescimento com essas medidas", disse ele, pedindo aos analistas, empresários e economistas presentes no evento do BTG que "vejam com um pouco mais de atenção e façam a separação por Estado" para avaliar os impactos.

Sachsida disse que no Distrito Federal, 53% da população vai ser afetada pela medida.