08/08/2019 | 13:48



Os criadores de Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss assinaram um contrato para desenvolver séries e filmes para a Netflix, informou a gigante do streaming na quarta-feira, 7. O anúncio foi feito em uma conta oficial da Netflix no Twitter.

Ainda não há detalhes sobre as produções em que D&D, como são conhecidos, trabalharão. A Netflix indicou, no entanto, que os produtores devem assumir séries e filmes originais da plataforma.

Vencedores do Emmy em outras ocasiões, os produtores concorrem novamente ao prêmio neste ano. Game of Thrones bateu recores e foi indicado em 32 categorias.