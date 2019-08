Samsung lança oficialmente os novos Galaxy 10 e Galaxy 10+

Da Redação, com assessoria



08/08/2019 | 13:48

A Samsung apresentou, durante o Samsung Galaxy UNPACKED, a sua nova linha Galaxy Note10 de smartphones premium. O lançamento oficial mostrou ao público todos os diferenciais dos aparelhos. Vale lembrar que ainda não há preços ou data de lançamento para os modelos no mercado brasileiro.

O primeiro ponto de destaque do Galaxy Note10 é que ele foi desenvolvido para ser sofisticado e elegante. A novidade também vem em dois tamanhos: o Galaxy Note10 tem 6,3 polegadas e o Galaxy Note10+ tem 6,8 polegadas, ambos com Display Cinematográfico infinito. De acordo com a Samsung, o display da linha é o melhor já lançado pela marca, desde a composição física até a tecnologia incorporada, que foi projetada com foco em imersão. A S Pen, a canetinha que caracteriza o modelo, também recebeu otimizações.

O Display Cinematográfico Infinito de ponta a ponta do Galaxy Note10 quase não tem moldura e o orifício na tela para a câmera frontal é pequeno e centralizado. Fechando a lista premium está a tela dinâmica AMOLED, com suporte HDR10+.

Para a câmera, a Samsung trouxe recursos de ponta de realidade aumentada e 3D, juntamente com uma lente ultra-ampla – interessante para os criadores de conteúdo. Os recursos também podem ser usados em conjunto com a S Pen com o AR Doodle, que utiliza a caneta para personalizar fotos com desenhos dinâmicos, efeitos e animações. Já com o Scanner 3D5, a câmera de profundidade do Galaxy Note10+ pode fazer a varredura de um objeto e transformá-lo instantaneamente em uma renderização 3D móvel.

Outro ponto que chamou a atenção no Galaxy Note10 é que a Samsung extinguiu a entrada tradicional de fones de ouvido (P2). Os modelos já acompanham fones de ouvidos com plugue tipo C. Mas, com a novidade, será preciso usar um adaptator USB-C para usar os fones tradicionais ou optar pelas opções Bluetooth.

Quer saber mais? Confira a ficha técnica dos novos Galaxy Note10 e Galaxy Note10+:

Especificação Galaxy Note10 Galaxy Note10+ Tela 6,3 polegadas 6,8 polegadas Processador Processador Octa-core de 64 bits de 7nm (Max. 2,7 GHz + 2,4 GHz + 1,9 GHz) Processador Octa-core de 64 bits de 7nm (Max. 2,8 GHz + 2,4 GHz + 1,7 GHz) Processador Octa-core de 64 bits de 7nm (Max. 2,7 GHz + 2,4 GHz + 1,9 GHz) Processador Octa-core de 64 bits de 7nm (Max. 2,8 GHz + 2,4 GHz + 1,7 GHz) Memórias 8 GB de RAM com armazenamento interno de 256 GB (modelo LTE) 12 GB de RAM com armazenamento interno de 256 GB (modelo 5G) 12 GB de RAM com armazenamento interno de 256 GB 12 GB de RAM com armazenamento interno de 512 GB Câmera Traseira: câmera tripla Ultra Wide: 16 MP F2.2 (123°) Principal: 12MP 2PD AF F1.5 / F2.4 OIS (77°) Telefoto: 12MP F2.1 OIS (45°) Frontal: 10MP 2PD AF F2.2 (80°) Traseira: câmera Quad Ultra Wide: 16 MP F2.2 (123°) Principal: 12MP 2PD AF F1.5 / F2.4 OIS (77 °) Telefoto: 12MP F2.1 OIS (45°) Câmera de profundidade (TOF): VGA Frontal: 10MP 2PD AF F2.2 (80°) Corpo 71,8 x 151,0 x 7,9 mm, 168 g (S Pen BLE: 5,8 × 4,35 × 105,08mm, 3,04g) 77,2 x 162,3 x 7,9 mm, 196 g (S Pen BLE: 5,8 × 4,35 × 105,08mm, 3,04g) Bateria 3.500mAh (típico) 4.300mAh (típico)

