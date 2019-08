Vencedor do Big Brother Brasil publica vídeo de mulher fazendo topless sem autorização dela

08/08/2019 | 13:11



Kleber Bambam, vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil, se envolveu em uma polêmica recentemente. Segundo informações da revista IstoÉ, o fisioculturista postou um vídeo de uma mulher fazendo topless sem a autorização dela. Atualmente, Kleber está curtindo férias em Ibiza, na Espanha.

Aqui em Ibiza a moda é essa, peito de fora. A pergunta é: se for no Brasil, o que acontece?, dizia a legenda da publicação feita no Instagram.

Imediatamente, diversas pessoas começaram a criticar a postura de Bambam, que excluiu o vídeo e chegou a privar os comentários de suas fotos mais recentes.

Se é no Brasil aparece um bacaca sem noção para gravar, escreveu um internauta.

Bah meu, eu gosto muito do Kleber Bambam, mas a publicação dele no Instagram foi lamentável demais, apontou outro.

Não daria certo por causa de pessoas como você, que filmam sem consentimento da pessoa. Aff, que desrespeito, comentou um terceiro.

Por isso que no Brasil não pode, os homens aqui não sabem lidar com tamanha liberdade, atestou um último.

