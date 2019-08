Modelos exigem que Victoria's Secret se posicione contra casos de assédio sexual

08/08/2019 | 13:11



Eita! Parece que as coisas estão cada vez mais difíceis para a Victoria?s Secret. Isso porque, na última quarta-feira, dia 7, a grife se envolveu em mais uma polêmica envolvendo a segurança e o tratamento de suas modelos. Por meio de uma carta pública, a organização The Model Alliance fez um pedido à VS para que ela proteja suas modelos de condutas abusivas nos bastidores da moda.

Segundo a biografia da organização, seu objetivo é promover o tratamento justo, igualdade de oportunidades e práticas sustentáveis na indústria da moda. Por conta disso, a The Modell Alliance resolveu apoiar o movimento Times Up, que denuncia casos de assédio e abuso em Hollywood, ao fazer uma carta aberta na intenção de iniciar uma manifestação no meio da moda. Porém, o que chamou a atenção mesmo foi o fato do comunicado ser direcionado à própria Victoria's Secret!

Estamos escrevendo hoje para expressar nossa preocupação com a segurança e o bem-estar das modelos e jovens mulheres que aspiram modelar para Victoria's Secret. Nas últimas semanas, ouvimos inúmeras denúncias de agressão sexual, estupro e tráfico sexual de modelos e modelos aspirantes. Embora essas alegações possam não ter sido direcionadas diretamente à marca, fica claro que sua empresa tem um papel crucial a desempenhar para remediar a situação.

É importante dizer que a escolha do destinatário não foi aleatória, já que há algum tempo a marca vem sendo alvo de críticas e polêmicas com falas preconceituosas, casos de assédio e fim de seu tradicional desfile.

É profundamente perturbador que esse homens tenham alavancado duas relações de trabalho com a Victoria's Secret para atrair e abusar de modelos, diz um trecho se referindo ao investidor da grife, Jeffrey Epstein, e os fotógrafos David Bellemere e Greg Kadel, que já foram acusados de abuso.

Por conta disso, The Modell Alliance pediu para que a marca aproveite o RESPECT, único programa anti abusos sexuais existente projetado por e para modelos.

A Victoria's Secret tem a oportunidade de ser um líder, usar seu poder e influência para trazer as mudanças que são urgentemente necessárias em nossa indústria? Se a marca for tomar uma posição contra esses abusos e se comprometer com mudanças significativas ao se juntar ao programa RESPECT, ajudaria muito para que a nossa indústria trace um novo caminho.

Junto com a carta aberta, existe ainda uma petição para pressionar a marca de lingeries. Entre as assinaturas, alguns nomes chamaram muita atenção, a exemplo das modelos Christy Turlington, Mila Jovovich, Iskra Lawrence e Doutzen Kroes, que já foi, inclusive, uma das famosas angels da marca. Porém, não são todas as top models da Victoria's Secret que concordam com o direcionamento do discurso da The Model Alliance.

Em seu Instagram, a modelo brasileira Lais Ribeiro fez um comentário na postagem da organização em defesa da grife.

Isso é tão injusto! Quando contei a eles [da Victoria?s Secret] sobre minha experiência com David B., no dia seguinte ele foi demitido! Eles são a marca mais respeitosa com a qual eu já trabalhei. Quando filmamos no frio eles tiravam suas jaquetas para que não fôssemos os únicos no frio. Esse cara Timur fez fotos de bastidores e nunca teve nenhum comportamento abusivo ao redor das angels. Ele estava apenas usando o nome VS, então ele poderia conseguir o que ele queria. Eu acho que vocês precisam entender as histórias antes de acusar alguém!.

Além dela, a modelo portuguesa Sara Sampaio também se pronunciou.

The Model Alliance quanto mais você diz que quer que a VS proteja suas modelos de assédio sexual em sessões de fotos, mais casos de assédio sexual acontecem antes mesmo que a foto seja produzida com modelos que nunca trabalharam e acreditam em pessoas que fingem trabalhar para empresas que não trabalham! Como é que a VS ou qualquer empresa supostamente pode proteger modelos que não trabalham para eles? Eles já estão demitindo fotógrafos que suas modelos reclamam. Se você realmente quer proteger as modelos contra o assédio sexual, vá atrás de agentes e agências! Porque eles são os principais motivos pelos quais as modelos são assediadas!!!

Em resposta a toda repercussão, a Victoria?s Secret emitiu um comunicado para a revista People se posicionando sobre o assunto.

Estamos sempre preocupados com o bem-estar de nossos modelos e queremos continuar a dialogar com a The Model Alliance e outros grupos para alcançar um progresso significativo na indústria, disse um representante.