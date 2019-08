Vendas para o último show da turnê de Sandy e Junior começam na próxima semana

08/08/2019 | 12:10



Você piscou e o último show da turnê Nossa História está chegando! A última apresentação da dupla Sandy e Junior acontecerá no dia 9 de novembro, no Rio de Janeiro, e os ingressos começam a vender já na próxima semana. O Espaço Hall, no Rio de Janeiro, foi o local escolhido como o ponto de vendas oficial para você garantir os seus ingressos presenciais.

A pré-venda Elo acontece entre os dias 13 e 14 de agosto, a partir de 00h01 pela internet e a partir das 10 horas da manhã na bilheteria localizada no Espaço Hall. Já as vendas para o público geral acontecem dia 15 de agosto, a partir da 00h01 pela internet e 10 horas da manhã na bilheteria oficial.?

O horário de funcionamento do Espaço Hall é de segunda a sábado, das 9 às 18. O endereço fica na Av. Ayrton Senna, 5850 - Barra da Tijuca.