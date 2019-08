Anitta conta caso de diarreia durante show para rebater críticas a figurino e danças

08/08/2019 | 12:10



Anitta não abre mesmo mão de falar o que pensa! A cantora não tem muitas papas na língua e provou isso mais uma vez ao rebater críticas de seus fãs a respeito dos figurinos e da coreografia. A namorada de Pedro Scooby está realizando uma turnê pela Europa e antes de se apresentar em um festival em Portugal ela resolveu responder todo mundo que estava dizendo que as roupas de academia que ela tem usado nos shows são horrorosas.

A diva falou que os fãs dela gostam de reclamar de tudo e ainda disse que vai continuar usando as bermudinhas de ginástica e tênis sim! A voz de Onda Diferente explicou que não gosta de usar roupas produzidas, salto e muito brilho para dançar, pois ela não se sente confortável e por isso prefere peças confortáveis.

Além de ouvir xingo por causa dos figurinos, a cantora também teve que escutar críticas pro conta da dança. Ela falou que nunca vai dançar tanto quanto as dançarinas porque tem que cantar e respirar ao mesmo tempo. Nisso, Anitta também lembrou de uma história peculiar, que aconteceu uma vez que criticaram a coreografia dela:

- Teve um dia que me deu uma diarreia em cima do palco, era um festival, eu estava doida para cagar. Mas eu não saí porque eu sabia que vocês iam me pentelhar. Estava doida para cagar, fiz o show que eu só tinha uma hora de set então não dava tempo de eu sair para cagar e voltar. Fiz o show segurando a rebolada, que cada rebolada eu sabia que ia sair um filho de mim. E no dia seguinte me xingaram que eu tava preguiçosa.

No final, a diva ainda reclamou que falaram que ela estava com preguiça, mas se tivesse dito que precisava ir ao banheiro falariam que ela não é chique. Que loucura!