Campeão, Alisson é indicado a prêmio de melhor goleiro da Liga dos Campeões

08/08/2019 | 11:53



Fora da lista de indicados para o prêmio de melhor do mundo da Fifa, chamado de The Best que terá a sua premiação no dia 23 de setembro, o brasileiro Alisson foi indicado nesta quinta-feira como um dos finalistas ao troféu de melhor goleiro da última edição da Liga dos Campeões da Europa, torneio no qual o seu clube, o Liverpool, conquistou o título.

Na lista dos finalistas divulgada pela Uefa, o goleiro do Liverpool vai disputar o prêmio com o francês Hugo Lloris, do vice-campeão Tottenham, e com o alemão Marc-André ter Stegen, do Barcelona. Os vencedores de cada setor serão anunciados no dia 29 de agosto, data do sorteio da fase de grupos da principal competição de clubes da Europa, em Montecarlo, no Principado de Mônaco.

Alisson é o único brasileiro na disputa e um dos cinco atletas do Liverpool nas relação de indicados. O lateral-direito Alexander-Arnold e o zagueiro holandês Virgil Van Dijk concorrem ao prêmio de melhor defensor, o volante Henderson está na disputa do melhor meio-campista e o senegalês Sadio Mané ao de melhor atacante.

O jogador de Senegal terá uma dura concorrência pela frente. Seus adversários são o português Cristiano Ronaldo, da Juventus, e o argentino Lionel Messi, do Barcelona. O primeiro já conquistou três vezes o prêmio - em 2007/2008, 2016/2017 e 2017/2018 - e o sul-americano, apenas uma (em 2008/2009).

O júri foi formado pelos treinadores dos 32 clubes que participaram da fase de grupos da edição 2018/2019 da Liga dos Campeões e por 55 jornalistas escolhidos pelo grupo European Sports Media (ESM), representando cada uma dos países que são membros da Uefa. Não foi permitido aos técnicos votarem em jogadores das próprias equipes.

Confira a relação de indicados aos prêmio da Uefa:

Goleiros - Alisson (Brasil - Liverpool), Hugo Lloris (França - Tottenham) e Marc-André ter Stegen (Alemanha - Barcelona)

Defensores - Trent Alexander-Arnold (Inglaterra - Liverpool), Matthijs de Ligt (Holanda - Ajax, agora na Juventus) e Virgil van Dijk (Holanda - Liverpool)

Meio-campistas - Frenkie de Jong (Holanda - Ajax, agora no Barcelona), Christian Eriksen (Dinamarca - Tottenham) e Jordan Henderson (Inglaterra - Liverpool)

Atacantes - Sadio Mané (Senegal - Liverpool), Lionel Messi (Argentina - Barcelona) e Cristiano Ronaldo (Portugal - Juventus)