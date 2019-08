Após Previdência, pauta é a reforma tributária, diz Bolsonaro

08/08/2019 | 11:21



Depois da aprovação da reforma da Previdência na Câmara (a proposta ainda depende de aval do Senado), o presidente da República, Jair Bolsonaro, elegeu a reforma tributária como a pauta prioritária do governo no Congresso Nacional.

Ele reforçou que a proposta do governo vai englobar apenas tributos federais, e, não, estaduais e municipais, como propõem governadores. "Não dá para resolver tudo", declarou.

Ao ser perguntado se a proposta do governo iria trazer um imposto sobre transações financeiras, Bolsonaro não quis comentar. "Não posso entrar em detalhes. Já falei para você que não sou economista."

Ele comentou que, antes da aprovação da proposta, o governo já quer dar sinalizações de redução na carga tributária.

Bolsonaro deve assinar um decreto reduzindo de 20% a 50% para 15% a 40% os impostos sobre jogos eletrônicos, por exemplo. "A gente quer dar a sinalização agora de tirar esse absurda da carga tributária que está em cima do nosso povo", declarou.