Ford Territory chega ao Brasil em 2020

08/08/2019 | 11:18

A Ford confirmou que o SUV médio Territory para o mercado brasileiro. Exibido durante o último Salão do Automóvel, o veículo chega ao País em 2020, sendo que também será comercializado na Argentina.

Embora só chegue no próximo ano, o público brasileiro poderá ver o modelo de perto ainda neste ano. Ele será exibido durante o Rock in Rio em setembro, já que a montadora é patrocinadora oficial do evento.

Ford Territory: detalhes

Desenvolvido na China, o utilitário deverá ser posicionado acima do EcoSport. Segundo a Ford, o Territory tem carregador sem fio para celulares, central multimídia e painel de instrumentos com telas de 10 polegadas. Além disso, haverá um sistema de comunicação em tempo real que permitirá ao motorista destravar, dar a partida e obter informações de telemetria do carro de maneira remota.

Câmera de visão 360 graus, piloto automático adaptativo, estacionamento automático e alerta de permanência em faixa são alguns dos demais equipamentos que vão equipar o modelo.

A motorização e o preço do Territory, entretanto, ainda não foram revelados.

