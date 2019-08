O que é TikTok? Saiba tudo sobre a plataforma de vídeos curtos

Da Redação, com assessoria



08/08/2019 | 10:18

A plataforma de vídeos curtos TikTok completou um ano na semana passada. Seus números, porém, são bem expressivos: 1 bilhão de downloads e 4º lugar entre os aplicativos mais baixados do mundo. Os dados são da lista divulgada pela SensorTower, consultoria de marketing digital especializada em apps.

Disponível para Android e iOS, a popularidade do aplicativo se deve à fusão com o antigo Musical.ly, em agosto de 2018. De lá para cá, o software chamou atenção de grandes times europeus, como o Barcelona e o Real Madrid, e também de Mariah Carey, que criou seu perfil oficial para participar do challenge #Obsessed, que coreografava o hit da cantora norte-americana.

Mas afinal, o que é o TikTok?

O TikTok é um aplicativo para produção de vídeos curtos. A proposta é que qualquer usuário se torne um creator, como é chamado o produtor de conteúdo da plataforma.

Até o momento, o caso mais famoso do TikTok está no mundo da música. O rapper norte-americano Lil Nas X bateu recorde com a música “Old Town Road”, que liderou por mais tempo a Billboard Hot 100, principal parada de singles dos Estados Unidos. A grande questão é que a canção deve seu sucesso a um challenge, que viralizou no aplicativo e alavancou as visualizações do hit.

Já no Brasil, o destaque são os tiktokers que utilizam a plataforma para produzir tutoriais de maquiagem, comédia, dublagem, receitas e até humor engajado, trazendo em vídeos curtos e irônicos temas como racismo, feminismo e política.

O que são os challenges?

Os desafios são um projeto de competição online iniciado pelo TikTok para inspirar os usuários a se expressarem por meio de conteúdo criativo, e espalhar a cultura pop pelo mundo. Eles funcionam a partir de uma hashtag, que sugere um tipo de conteúdo a ser produzido, podendo estar relacionada a um tema, estilo, sticker ou efeito de edição.

Como funciona o app?

A interface do TikTok é simples. Para enviar conteúdo, basta clicar no botão “+”, que aparece no centro do menu. Você pode gravar pelo próprio aplicativo ou enviar vídeos que estão na galeria do seu telefone. Os vídeos curtos de 15 segundos são os que mais fazem sucesso. Porém, o software também permite uploads de até 60 segundos.

É possível gravar vídeos de quatro formas. O botão “Countdown” inicia a gravação após três segundos de contagem. Já “Velocidade” permite selecionar a velocidade do vídeo, enquanto “Filtros” deixa os vídeos ainda mais legais. Por fim, “Efeitos” oferece centenas de stickers diferentes.

Vale destacar que músicas são muito populares na plataforma. O TikTok disponibiliza uma lista de canções para embalar o seu vídeo. Na edição, você pode cortar o som, alterar o volume, escolher uma nova trilha ou ainda mudar o filtro.

Como o TikTok lida com a segurança no aplicativo?

O TikTok é recomendado para maiores de 13 anos. O aplicativo pede para que os pais não deixem que os menores dessa faixa etária utilizem a plataforma. Esses casos devem ser alertados em privacy@tiktok.com.

O aplicativo desenvolveu uma série de políticas e ferramentas para promover um ambiente positivo para manter o TikTok acolhedor para todos. Isso envolve diversas diretrizes na comunidade, que proíbem os usuários de postar ou compartilhar conteúdo com discriminação, discurso de ódio, nudez, atividade sexual, assédio, cyberbullying e outras atividades maliciosas.

