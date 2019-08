Inter negocia com Federação Peruana para ter Guerrero na semi da Copa do Brasil

08/08/2019 | 10:01



A partida de volta das semifinais da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, em Porto Alegre, será apenas no dia 4 de setembro, mas a diretoria do Internacional já está se mexendo para ter em campo um de seus maiores astros: o centroavante Paolo Guerrero. O problema é que a data da competição nacional coincide com o período de data Fifa que será usado pela seleção do Peru para a realização de dois amistosos nos Estados Unidos.

A direção do Internacional acredita que terá dificuldades para tentar a liberação, já que o técnico argentino Ricardo Gareca não tem o costume de abdicar de nenhum dos seus convocáveis, independente de ser para uma competição ou para amistosos. Os peruanos encaram o Equador no dia 5, no estádio Red Bull Arena, em Nova Jersey, e no dia 10 será a vez de enfrentar o Brasil, no estádio Los Angeles Memorial Coliseum, na Califórnia.

"Alguns movimentos já foram feitos, mas não entrei em contato com o presidente da Federação Peruana de Futebol. Vamos tratar disso nos próximos dias. O jogador tem vontade de jogar a semifinal, estamos trabalhando neste sentido", disse o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros.

"Estamos conversando e teremos outras conversas. Com Conmebol, CBF, seleção peruana, vamos fazer de tudo para não termos um grande prejuízo com a perda de um atleta tão importante", completou o vice de futebol Roberto Melo.

Como a Fifa prevê que a divulgação dos convocados deve ocorrer até 15 dias antes das datas reservadas para os amistosos, o treinador do Peru deverá revelar o grupo de jogadores no próximo dia 22.

Nesta quarta-feira, o Internacional venceu o Cruzeiro por 1 a 0, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, e terá a vantagem do empate na volta, no estádio Beira-Rio. O próximo compromisso do time será pelo Campeonato Brasileiro, em sua 14.ª rodada, neste domingo, às 11 horas, contra o Corinthians, em Porto Alegre.