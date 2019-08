Luana Piovani se despede antes de filhos viajarem com Pedro Scooby e fala sobre o ex: Pai dos meus filhos e só

08/08/2019 | 09:11



Na manhã desta quinta-feira, dia 8, em Portugal, Luana Piovani se despediu dos três filhos, Dom, Bem e Liz, que seguirão em viagem de férias com o pai, o surfista Pedro Scooby, para Califórnia. Como você viu no ESTRELANDO, o primogênito da atriz estava animadíssimo para a viagem, onde irá conhecer a atual namorada do surfista, a funkeira Anitta.

Sem papas na língua, Piovani não escondeu sua insatisfação com toda a situação e ao responder sobre o encontro das crianças com a cantora, a beldade frisou: E se voltar falando palavrão para casa ou dançando rebolandinho tipo sexo nunca mais vão. Só na base do juiz. Mas confio no Pedro. Ele sabe o que é uma boa influência e o que não é. Vai ser lindo.

Já no dia da viagem, a beldade publicou foto com as crianças, que aparecem animadíssimas. Em seguida, ela publicou uma selfie sozinha e apenas legendou: Misturas de sentimentos. Ela ainda se deparou com comentários de alguns seguidores no Instagram e acabou respondendo sobre a nova fase de sua vida.

É uma pena ver você e o pai de seu filho sem uma amizade, você falou tanto que queria vê-lo feliz e que seria bom para as crianças sentir que o pai está bem, etc.. Tantas coisas bacana vocês reproduzia. Onde foi que se perdeu aquele ar de leveza, amor e parceria? Triste que a relação de marido e mulher acabou, mas por vocês terem mostrado tanto que era possível torcer por serem amigos foi meio decepcionante, escreveu internauta.

Luana respondeu:

Eu também acho bastante triste, mas não dá para ser tudo o que queria depois da falta de respeito e consideração que ele teve com a família dele. Na verdade, eu terminei o casamento porque além dele ter virado um turista, ainda vi que ele não nos priorizava. O show de sexualidade que ele ofereceu ao mundo quando começou o novo relacionamento só mostra o quanto eu estava certa. Agora é o mínimo de educação e ele que fique grato que eu não abro minha boca para falar das tantas cagadas constrangedoras que aprontou. Pai dos meus filhos e só!

O seguidor, então, voltou a escrever para a atriz e finalizou o texto falando sobre o pagamento de pensão alimentícia de Scooby:

E que ele pague a pensão sem atrasado senão ele tá lascado, porque essa cagada você não pode passar a mão. Seus filhos, suas prioridades, disse.

A atriz finalizou o assunto confirmando que nessa questão não há problemas com o surfista:

Ele paga pensão direitinho, nisso ele é exemplar.