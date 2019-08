'Filme ajuda a entender queda do artista'

08/08/2019 | 07:35



Entrevista: Leonardo Domingues, DIRETOR.

Por que Simonal?

Porque o episódio é, em si, muito controverso, mas eu confesso que o desejo veio do documentário Simonal - Ninguém Sabe o Duro Que Dei, há dez anos. Embora soubesse, foi ali que vi que grande artista ele era, como chegou ao topo e como lhe puxaram o tapete. Ao ficcionalizar essa história senti que precisava construir a grandiosidade dele, até para o público poder entender sua queda mais profundamente.

Você veio da montagem. Como um montador trabalha com o plano-sequência?

Meu fotógrafo, Pablo Sayão, é da escola de Walter e Lula Carvalho. Quando lhe falei que queria cenas com plano contínuo, ele se entusiasmou e começou a me propor mais desses planos. Mas eu acho que o que me moveu foi de novo o documentário, o depoimento do Ziraldo. Ele estava na praça, encontrou o Simonal. 'Ué, você não está fazendo show?' Ele estava, mas saiu e ia voltar. Era tão genial que quis contar.

E a questão política?

É tão louca que fiz esse filme num quadro, estreei em Gramado em outro, e chego aos cinemas num Brasil que nunca imaginei. A fake news virou uma tragédia brasileira, e o filme mostra isso.

