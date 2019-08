Tática de Bolsonaro reverbera na região

Raphael Rocha



08/08/2019



Nas últimas semanas, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), elevou o tom das declarações, alinhando seu discurso ao que pensa a extrema-direita. Em um primeiro momento, pensou-se que Bolsonaro teria enlouquecido. Mas muitos já admitem ser uma estratégia do presidente. Ele quer se fixar no eleitorado ultraconservador e ser uma espécie de antagonismo ao PT, que por décadas concentrou o apoio da esquerda no País. A classe política da região também observa o movimento. Alguns encomendaram pesquisas depois das recentes declarações de Bolsonaro para medir o impacto eleitoral. Para espanto, o presidente aparece bem posicionado junto ao eleitorado paulista. À frente até mesmo do governador João Doria (PSDB), potencial presidenciável em 2022. Resta saber, porém, como toda essa popularidade de Bolsonaro pode reverberar em uma eleição municipal – em 2020, será a primeira vez que o bolsonarismo mostrará sua força em pleitos regionais.

Sondagens

O ex-vice-prefeito Joel Fonseca e o ex-vereador Manoel Eduardo Marinho, o Maninho, ambos do PT, visitaram ontem o presidente da Câmara de Diadema, Pretinho do Água Santa (DEM). A pauta oficial foi convite para atividade que o Santos FC fará na região ainda neste mês. Mas a conjuntura eleitoral diademense também esteve em pauta. Pretinho é cotado para ser vice na chapa governista – que deve ser encabeçada pelo deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos) –, mas petistas também sondam o democrata para apoiar a candidatura do ex-prefeito José de Filippi Júnior (PT). Ainda participou do encontro o vereador Albino Cardoso (PV).

Projeto – 1

A Assembleia Legislativa aprovou ontem o primeiro projeto de lei apresentado pela líder do PSDB na casa, deputada estadual Carla Morando. A medida tem como objetivo instituir corrida de ciclismo L’ Étape Brasil by Le Tour de France, no calendário turístico de São Paulo. A prova será celebrada em setembro em Campos do Jordão. O Tour de France é o mais tradicional evento de ciclismo do mundo.

Projeto – 2

“Um evento como este não poderia estar de fora do nosso calendário. A realização dele fomenta a economia de Campos de Jordão, assim como a do Estado. Além dos atletas, as pessoas vão às ruas para torcer aos participantes. Ou seja, além de investimentos, estamos proporcionando mais atividades culturais e esportivas para a população”, justificou Carla Morando (PSDB).

Brasília

A secretária de Habitação de Diadema, a ex-deputada estadual Regina Gonçalves (PV), esteve ontem em Brasília para reunião com o secretário nacional de habitação, Celso Matsuda. O objetivo do encontro foi tratar de liberações de recursos para obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) na cidade – como as urbanizações dos núcleos Santa Elizabeth, Naval, Beira-Rio. “O secretário conhece bem Diadema e sabe das nossas dificuldades, portanto, acredito que vamos conseguir as liberações”, considerou Regina.

Dia do Advogado

A Câmara de São Caetano realiza hoje a sessão solene para comemorar o Dia do Advogado – a solenidade começa às 19h, na sede do Legislativo (Avenida Goiás, 600) – e vai homenagear o ex-vereador Amaury Laselva. Parlamentar por dois mandatos na casa, ele morreu no fim de junho. Haverá também a presença do jurista e professor Ives Gandra Martins.