Maior empresa de coworking do mundo chega a S.Bernardo

Da Redação



08/08/2019 | 07:11



Fundada em 2010 e maior empresa de coworking (espaço compartilhado) do mundo, a rede norte-americana de escritórios WeWork está presente em mais de 100 cidades, sendo cinco no Brasil. Agora, São Bernardo foi escolhida para ser o primeiro município sem ser capital do País a abrigar novo escritório da marca, que começa a operar em novembro – a empresa está em Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo.

Com modelo de negócios baseado na oferta de estações de trabalho compartilhadas para startups, freelancers, empreendedores, pequenas e até grandes empresas, a WeWork vai ocupar sete andares do edifício Helbor Trilogy Offices, localizado na Avenida Pereira Barreto, na região do Centro.

Em área de 5.000 metros quadrados, o espaço terá capacidade para ofertar 850 posições de trabalho, além de disponibilizar estrutura para impulsionar novos negócios. A estimativa é que empresa de até quatro funcionários que opte pela estrutura de coworking possa economizar, em média, 35% em relação a imóveis comerciais tradicionais.

“É modelo de negócio novo que chega, mostrando o protagonismo de São Bernardo. Ao município, essa notícia é muito importante. Nossa cidade oferece plano de desconto de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para quem gera novos empregos e pratica as menores alíquotas de ISS (Imposto Sobre Serviços) na Região Metropolitana”, declarou o prefeito Orlando Morando (PSDB), em reunião com representantes da empresa, ontem.

Segundo o diretor da WeWork Hugo Silveira, a inclusão de São Bernardo no plano de expansão da empresa levou em consideração a cadeia industrial e de inovação do município. “Sabemos que a indústria automotiva não é só a fábrica, existe toda cadeia de serviços em volta. Uma das grandes estratégias da WeWork é ter capilaridade. Nosso modelo de negócio é flexível e, uma vez membro de uma, você pode utilizar qualquer espaço no País e no mundo.”