Justiça autoriza demolição de edifício em S.Caetano

A Prefeitura de São Caetano obteve ontem autorização da Justiça para realizar a demolição do Edifício Di Thiene, na esquina entre as ruas Conde Francisco de Matarazzo e Heloísa Pamplona, no bairro Fundação. O prédio está interditado desde 8 de junho, quando desabamento parcial da laje deixou oito pessoas levemente feridas e 102 famílias desabrigadas.

Em sua decisão, a juíza da 1ª Vara Cível de São Caetano, Érika Ricci, determinou que a administração municipal providencie a demolição da construção irregular no prazo de 30 dias, cobrando da Sociedade Civil Imobiliária e Incorporadora São Caetano Di Thiene Ltda, proprietária do prédio, posteriormente, eventuais custos do trabalho.

A conclusão – que atende pedido feito pela Prefeitura no dia 15 de julho – leva em conta resultado de laudos da Defesa Civil, Polícia Técnico-Científica e da administração, que atestam “alto risco iminente de novo desabamento” do imóvel, que está em situação “tecnicamente irrecuperável”. Além de ferragens expostas e deterioradas, o edifício conta com colunas de sustentação amassadas e acúmulo de águas pluviais por falta de drenagem e escoamento, conforme relatório da Defesa Civil.

A juíza também salienta que o município tem o poder/dever de zelar pela segurança de seus habitantes e, por isso, deverá manter a área isolada até a data da demolição.

Em paralelo, a Prefeitura tenta viabilizar junto ao governo do Estado a construção de unidades habitacionais para as famílias prejudicadas. A administração apresentará duas áreas à CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) de São Paulo nos bairros Nova Gerty e São José, segundo o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

BENEFÍCIO

Começou ontem o pagamento de auxílio financeiro emergencial aos moradores do Edifício Di Thiene. De acordo com a Prefeitura, 46 famílias procuraram a administração para receber a primeira de 18 parcelas programadas, no valor de R$ 800 – as demais são de R$ 400. O repasse será realizado até hoje para aqueles com renda familiar mensal de até cinco salários mínimos (R$ 4.990) e que não tenham outro imóvel.

Se encerra amanhã, às 17h, o prazo para que as famílias retirem seus pertences do Edifício Di Thiene. Na mesma data, o abrigo no Clube da Fundação (Rua Ceará, 393), onde os prejudicados foram acolhidos, será desativado.