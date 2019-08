De volta aos anos 1940

Ademir Medici



Maria lavava

José estendia

O que faziam de noite

É coisa que não se via...

(Henry Veronesi, 1999, versos citados no livro dos 89 anos do SCEC)

Nota – Marmorista com oficina na Rua Rodrigues Alves, Angelo Del Prato, o Maria Lavava, foi um dos autores, em 1944, do distintivo do SCEC, em parceria com o barbeiro Américo Juliani. Os versos acima, Del Prato recitava pelas ruas da cidade, em italiano – daí o apelido.



***

Nesta Segunda Semana São Caetano 2019, uma foto inédita focaliza encontro social do São Caetano Esporte Clube, o mais antigo da cidade, fundado em 1914 – portanto, com 105 anos de história.

Data da foto: 9 de novembro de 1944. A II Guerra Mundial alcançava o momento mais decisivo. A Itália fazia parte do Eixo e o Brasil estava ao lado dos Aliados. Os novos estatutos do SCEC garantem a presença feminina e falam do distintivo, da flâmula e do escudo do clube. Mas acatam as ordens governamentais: italianos, japoneses e alemães não podiam fazer parte da diretoria de qualquer clube brasileiro.

José Giardullo, presidente do São Caetano, concluía mandato e passava o cargo a Lauro Garcia, que manteve a rotina de realizações, com belas festas e bailes animadíssimos.

O flagrante leva a assinatura do Estúdio Fâmula, profissional da imagem que fez história na cidade. Original foi localizado nos guardados de Paschoalino Assumpção, fundador e eterno coordenador do Gipem (Grupo Independente de Pesquisadores da Memória). A imagem foi repassada à Memória pelo filho do Paschoalino, Ricardo Assumpção.



No programa Memória na TV desta semana, uma convocatória geral: a Câmara de Santo André promoverá, em 13 de agosto (terça-feira próxima), às 19h30, sessão em homenagem ao futebol amador da cidade.

A iniciativa é do vereador José Teixeira Leite, o Zezão, que convidou os 96 clubes da cidade, distribuídos entre quatro divisões, e também os não filiados à LSF (Liga Santoandreeense de Futebol). Uma escola de samba animará a festa.

Um filme alusivo ao Dia do Futebol Amador de Santo André será exibido. Foi rodado em 15 de agosto de 1950 e preservado por Paschoalino Assumpção, então presidente da Liga. O filme foi recuperado pelo fotógrafo e cinegrafista Fernando Villafranca.

Diário há 30 anos

Terça-feira, 8 de agosto de 1989 – ano 32, edição 7138

Manchete – Prefeito estimula invasor em Diadema. Trezentas famílias invadiram três terrenos municipais no Parque Reid e nos Jardins Campanário e Casa Grande.

Meio Ambiente – Durante 30 minutos a Petroquímica União despejou fumaça preta no céu de Santo André.

Futebol – Curuçá vence o Torino e é o campeão da Primeira Divisão de Santo André: 1 a 0, gol de Patinho.

Polícia – Oito detentos fogem da Cadeia Pública de Ribeirão Pires; cinco são recapturados.

Em 8 de agosto de...

1914 – A I Guerra Mundial. Da manchete do Estadão: combates na Bélgica, na Rússia, na Sérvia, na fronteira franco-alemã e nos mares.

- Guglielmo Marconi, o célebre inventor do telégrafo sem fio, oferece os seus serviços ao governo da Itália, em caso de necessidade.

1944 – Aprovado o loteamento Vila Vitória, em Santo André.

1984 – Cidade da Criança, em São Bernardo, ganha uma nova atração, o Mundo Encantado.

