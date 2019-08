Santos apresenta Lucas Venuto e Luan Peres e já regulariza trio de reforços

07/08/2019 | 21:11



O Santos aproveitou a quarta-feira para apresentar dois dos três reforços anunciados pelo clube: o atacante Lucas Venuto e o zagueiro Luan Peres concederam a primeira entrevista como jogadores da equipe - o lateral-direito Pará já havia conversado com a imprensa. O trio chega para compor o elenco visando a sequência do Campeonato Brasileiro e está regularizado no BID da CBF. Assim, eles podem ser aproveitados pelo técnico Jorge Sampaoli.

Lucas Venuto estava no canadense Vancouver Whitecaps. O atacante, de 24 anos, assinou contrato até 31 de dezembro de 2022 e vinha em atividade, tanto que seu último jogo pelo clube canadense foi em 27 de julho.

O novo reforço do Santos construiu quase toda a sua trajetória no futebol fora do País. Ele foi revelado pelo Red Bull Brasil, depois passando por RB Leipzig, da Alemanha, Liefering, Grodig e Áustria Viena, todos da Áustria, antes de chegar ao clube canadense. Até por isso, apresentou suas características ao torcedor.

"Fico muito feliz por vestir essa camisa. Muito honrado. Minha característica é um contra um, velocidade, sempre em direção ao gol. Tínhamos conversado no início do ano, não chegamos a um acordo. Quando soube do interesse, pedi a rescisão para facilitar. Foi tudo muito corrido. Fico feliz pelo interesse do Sampaoli e vou dar meu máximo no Santos", disse.

Como costumeiramente atua aberto pelas pontas, Lucas Venuto é visto como uma mais opção para uma função que recentemente o clube perdeu Rodrygo, hoje no Real Madrid. Assim, ele deverá concorrer com Derlis González, Eduardo Sasha, Marinho e Soteldo pela titularidade. E fez muitos elogios ao venezuelano, que vem tendo boas atuações no segundo semestre. "Venho acompanhando o Santos e o trabalho incrível do Soteldo", acrescentou.

Luan Peres, de 25 anos, foi revelado pela Portuguesa e teve passagens por Red Bull Brasil, Ituano, Ponte Preta e Fluminense. Em junho de 2018, foi vendido ao Brugge, pelo qual jogou até agora. Emprestado pelo Brugge, o reforço chega com opção de compra ao final do contrato, que se encerrará ao término de 2020.

Gustavo Henrique, Felipe Aguilar, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe serão os seus concorrentes na briga pela titularidade. "Quando eu falei que ia pro Santos, todos acharam muito legal. Era o clube mais conhecido onde eu estava. Comentei com meu pai antes de saber que eu viria. Único estádio top que eu não joguei foi a Vila, contra o time que eu mais enfrentei. Vai ser experiência legal. Estive pela primeira vez no domingo, alçapão. Estou ansioso para poder estrear", comentou.