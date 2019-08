Festival do Chocolate coleta 126 toneladas de alimentos

Da Redação



08/08/2019 | 07:00



A 13ª edição do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires arrecadou 126,2 toneladas de alimentos não perecíveis que serão destinados a pelo menos 150 instituições assistenciais e religiosas da cidade ainda neste mês. Durante três fins de semana – entre 19 de julho e 4 de agosto –, o evento recebeu 160 mil visitantes, público 45% maior do que o de 2018, quando 111 mil pessoas compareceram.

Aos moldes das edições anteriores, cada ingresso para assistir aos shows foi trocado por um quilo de alimento não perecível. Desde o início da troca, no dia 13 de julho, equipes do Fundo Social da cidade e voluntários das entidades assistenciais trabalharam diariamente na separação das doações – 100 pessoas.

“Os visitantes prestigiaram a cultura, curtiram momentos com amigos e familiares e ainda contribuíram com o trabalho social realizado por instituições ribeirão-pirenses”, observou a presidente do Fundo Social e primeira-dama, Flávia Dotto.