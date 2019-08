Do Dgabc.com.br



07/08/2019 | 19:19



O tempo nesta quinta-feira (8) segue firme, com calor e pouca nebulosidade no Grande ABC. Não há previsão de chuva e os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas estáveis em relação ao dia anterior, com máxima de 27°C e mínima de 13°C. A umidade relativa do ar começará a apresentar baixos valores, principalmente no período da tarde.